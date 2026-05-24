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和泰養金雞 營運跟著補

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

和泰汽車（2207）集團朝著智慧移動服務目標挺進，旗下各事業體逐步獨立成長，除了和運租車已申請IPO外，4月完成投資日本日野汽車（HINO）五家經銷商80%股權，第2季起已納入合併營收，推升和泰車第2季營收、獲利將大幅成長。

從和泰車4月營收表現，觀察到轉投資效益逐步發酵。除了代理品牌TOYOTA主力車款RAV4、Corolla Cross銷售持續強勁外，日本五家HINO經銷商也開始納入集團營收，帶動單月營收刷新歷史新高，4月營收首度衝上300億元，來到301.6億元，年增30%、月增25%。

法人普遍認為，和泰汽車此次插旗日本HINO經銷體系，對長期營運具有重大突破意義。這筆交易讓和泰車從過去以海外汽車代理為主的角色，首度反向切入日本本土商用車經銷商市場，「從總代理進一步升級為日本商用車經銷商經營者」，不僅代表海外布局邁入新階段，長期成推升營運成長的重要動能，也讓未來營運成長增添更多想像空間。

和泰汽車於2025年12月宣布斥資約100億元布局日本商用車經銷商市場，這項投資案，不僅是成立70多年來規模最大的海外投資，也是首次將事業版圖直接延伸至日本本土市場。依照投資交割進度，第2季起相關投資收益陸續反映在財報表現上，為營運挹注新動能。

從營運數據來看，日本五家HINO經銷商表現穩健，日本汽車銷售統計年度為2025年4月至2026年3月，五家經銷商合計銷售約4.83萬台，營收約新台幣450億元，稅後淨利約新台幣12億元，顯示日本商用車經銷商市場仍具相當規模與獲利能力。

法人進一步分析，隨著HINO與三菱扶桑卡客車（FUSO）預計於2026年4月完成經營整合，成立控股公司ARCHION，並規劃未來推動上市，市場也關注新架構可能帶來的股權變化。未來新公司成立後TOYOTA對HINO的持股比重，預估將由目前50.14%降至約19.9%。

日野汽車在日本國內商用車市場占有率超過三成，在日本汽車產業的股權重組過程中，和泰汽車拿下日本日野經銷商股權，被市場視為具策略意義的合作模式。

由於和泰車與TOYOTA長期合作，未來在人事、行銷及通路整合上，可望加速發揮綜效，創造雙贏。

營收 RAV4 TOYOTA

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