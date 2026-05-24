豐興、威致鋼筋 報價承壓

華南強降雨洪災造成營建工地大面積停擺，對鋼筋、型鋼等建築用鋼需求驟減，價格快速下修，波及小鋼胚半成品行情走低，台灣鋼筋價格承壓，豐興（2015）新盤價由漲轉平或跌的機率高，東鋼、威致等上市電爐廠警戒。

上市電爐廠主管表示，5月以來華南進入強降雨季節，廣東、廣西多地頻繁出現暴雨與洪水，甚至伴隨局部地震，使基礎建設與房地產工程進度明顯受阻，廣州、深圳多個核心區域曾發布停工通知，工地開工率一度降至三成以下，終端用鋼需求急速萎縮。

商情顯示，5月中旬以後廣州建材日均成交量僅約1.4萬公噸，較4月同期大幅下滑逾四成，且多為零星補庫需求，缺乏大規模集中採購動能，施工停滯與資金觀望雙重影響下，鋼筋需求「量縮價跌」，連帶半成品小鋼胚行情疲弱。

上市鋼廠主管指出，小鋼胚是鋼筋上游的半成品，當終端工地停擺、鋼筋需求下降，鋼胚採購自然趨於保守，價格下修壓力沈重，由於台灣電爐廠成本結構與國際廢鋼、小鋼胚行情高度連動，一旦中國大陸鋼胚價格下滑，將壓低進口料源成本，同時也影響市場報價心理。

國內近期鋼筋價格原本在國際原料支撐與庫存偏低下維持相對穩定，但隨著大陸需求轉弱訊號擴散，下游開始轉趨觀望，若華南建築用鋼持續低迷，海光等鋼筋廠營運壓力同步升高，若售價下跌速度快於成本調整，將直接壓縮毛利空間。

部分觀點認為，此次影響屬於短期氣候因素，若降雨趨緩、工地恢復施工，需求有望出現遞延回補效應，帶動鋼材價格反彈，加上大陸官方若推出基建刺激政策，可能加速需求修復。