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和泰車轉投資日野汽車小金雞報到效益第2季顯現

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團事業版圖表。黃淑惠截圖
和泰集團事業版圖表。黃淑惠截圖

和泰汽車（2207）集團朝著智慧移動服務(MaaS、Mobility as a Service）目標挺進，旗下各事業體逐步獨立成長，除了和運租車已申請IPO外，4月完成投資日本五家日野汽車（HINO）經銷商80%股權，第2季起已納入合併營收，推升和泰車的營收創新高，第2季將推升營收、獲利大幅成長，長期成推升營運成長的重要動能。

法人普遍認為，和泰汽車此次插旗日本HINO經銷體系，對長期營運具有重大突破意義。這筆交易讓和泰車從過去以海外汽車代理為主的角色，首度反向切入日本本土商用車市場，從「總代理」進一步升級為「日本商用車經營者」，不僅代表海外布局邁入新階段，也讓未來營運成長增添更多想像空間。

和泰汽車於2025年12月宣布這項投資案，不僅是成立70多年來規模最大的海外投資，也是首次將事業版圖直接延伸至日本本土市場。依照投資交割進度，第2季起相關投資收益可望陸續反映在財報表現上，為營運挹注新動能。

從營運數據來看，日本五家HINO經銷商表現穩健，日本汽車銷售統計年度為2025年4月至2026年3月，五家經銷商合計銷售約4.83萬台、年增309%，營收約新台幣450億元，稅後淨利約12億元，顯示日本商用車市場仍具相當規模與獲利能力。

從和泰車4月營收表現，也可觀察到轉投資效益逐步發酵。除了代理品牌TOYOTA主力車款RAV4、Corolla Cross銷售持續強勁外，日本五家HINO經銷商也開始納入集團營收，帶動單月營收刷新歷史新高。

和泰汽車斥資約100億元布局日本商用車市場，也成為日前法說會法人關注焦點。隨著HINO與三菱扶桑卡客車（FUSO）預計於2026年4月完成經營整合，成立控股公司ARCHION，並規劃未來推動上市，市場也關注新架構可能帶來的股權變化。未來隨著新公司成立，TOYOTA對HINO的持股比重，預估將由目前50.14%降至約19.9%。

日野汽車在日本國內商用車市場占有率超過三成，在日本汽車產業的股權重組過程中，和泰汽車拿下日本日野汽車股權，被市場視為具策略意義的合作模式。由於和泰車與TOYOTA長期合作，熟悉日本企業文化與營運模式，未來在人事、行銷及通路整合上，可望加速發揮綜效，這項投資案也被看好有望為和泰汽車與TOYOTA創造雙贏局面。

和泰車 營收 日本

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