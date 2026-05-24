聽新聞
0:00 / 0:00
油價推升聯準會升息機率 富邦、國泰金法說 市場聚焦五議題
富邦金控（2881）、國泰金控（2882）將於25日、29日舉辦第1季法人說明會，今年是壽險業正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度元年，加上國際油價居高不下，推升聯準會升息機率，市場預期法說會重點將聚焦五大議題，包含金控雙雄如何看待今年獲利前景、金融市場變化、壽險子公司的合約服務邊際累積情形、外匯避險和股債投資策略。
富邦金控前四月自結稅後純益720.8億元，創歷史新高，每股盈餘（EPS）5.15元，銀行、產險、證券及投信子公司獲利均創歷史同期新高。富邦金控主要獲利引擎富邦人壽今年來累計稅後純益高達460.6億元，年成長逾84%，主要受惠AI帶動股市持續上揚，透過股市操作創造亮眼績效。
國泰金控前四月自結稅後純益459.3億元，年成長逾37%，EPS為3.12元，銀行、產險、證券及投信子公司獲利均創新高。國泰人壽在今年資本市場反彈，以及過去累積厚實的CSM挹注下，累計稅後純益達259.4億元，年成長逾65%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。