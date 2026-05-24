油價推升聯準會升息機率 富邦、國泰金法說 市場聚焦五議題

台泥昨（22）日召開股東常會，對外說明歐洲新能源及低碳水泥市場雙軌布局。台泥總經理程耀輝表示，在新能源方面，台泥已在南歐與瑞士建置逾1,000座快充站、4,000個充電點，儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾331份合約；因應歐洲低碳轉型趨勢，台泥已開始進入英法低碳水泥市場。

2026-05-23 00:26