台塑四寶談展望 營運聚光

台塑集團旗下四大公司台塑化（6505）、台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）將於26日起陸續召開股東會。中東戰事即將邁入第三個月，石化產業營運備受各界關注，「台塑四寶」作為業界龍頭，更具指標意義。

台塑集團日前公布四大公司首季獲利全轉盈，4月營收也齊步年增，營運轉好；台塑、南亞於營運展望中表示，第2季營收有望優於第1季。除石化產品外，市場也關注轉型動態，台塑集團年初表示，四大公司規劃至2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益，相關進度受注目。

四家公司中，台塑化打頭陣，於26日召開股東會。台塑化多元採購策略奏效，5、6月原料供應回穩，有利集團整體原料供應。台塑化表示，5月煉油廠年度定檢結束，加上原油陸續抵達，平均日煉量可提升至36.8萬桶，預計第2季平均每日35.3萬桶運轉。

台化表示，4月因塑化公司減供輕油，營收略降，但獲利延續第1季表現，取得不錯成績。然預期5月仍持續受戰爭影響，原油、輕油等原料行情仍有大幅度波動，下游客戶則有抵抗高價成品的心理，台化芳香烴第三廠、苯乙烯第二廠、麥寮PTA廠進行歲修，靜待戰事發展，爭取最有利空間。

台塑指出，美伊戰爭導致原油及乙烯、丙烯價格大漲，推升第2季石化產品價格，且有低價原料成品庫存，產品利差增加，第2季本業可望轉虧為盈，加上現金股利2.3億元入帳，以及轉投資收益增加，預期第2季獲利將優於第1季。

南亞電子材料轉型動能強勁，展望5月及第2季，預估營收可望月增、季增。電子材料5月、第2季營收估成長，主要受惠AI、雲端服務商大幅增加資本支出，帶動中高階電子材料用量，供應緊缺、量價上揚。