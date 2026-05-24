聽新聞
0:00 / 0:00

台塑四寶談展望 營運聚光

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑集團旗下四大公司台塑化（6505）、台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）將於26日起陸續召開股東會。中東戰事即將邁入第三個月，石化產業營運備受各界關注，「台塑四寶」作為業界龍頭，更具指標意義。

台塑集團日前公布四大公司首季獲利全轉盈，4月營收也齊步年增，營運轉好；台塑、南亞於營運展望中表示，第2季營收有望優於第1季。除石化產品外，市場也關注轉型動態，台塑集團年初表示，四大公司規劃至2030年共有113項轉型專案，預估到2030年可帶來約386億元的效益，相關進度受注目。

四家公司中，台塑化打頭陣，於26日召開股東會。台塑化多元採購策略奏效，5、6月原料供應回穩，有利集團整體原料供應。台塑化表示，5月煉油廠年度定檢結束，加上原油陸續抵達，平均日煉量可提升至36.8萬桶，預計第2季平均每日35.3萬桶運轉。

台化表示，4月因塑化公司減供輕油，營收略降，但獲利延續第1季表現，取得不錯成績。然預期5月仍持續受戰爭影響，原油、輕油等原料行情仍有大幅度波動，下游客戶則有抵抗高價成品的心理，台化芳香烴第三廠、苯乙烯第二廠、麥寮PTA廠進行歲修，靜待戰事發展，爭取最有利空間。

台塑指出，美伊戰爭導致原油及乙烯、丙烯價格大漲，推升第2季石化產品價格，且有低價原料成品庫存，產品利差增加，第2季本業可望轉虧為盈，加上現金股利2.3億元入帳，以及轉投資收益增加，預期第2季獲利將優於第1季。

南亞電子材料轉型動能強勁，展望5月及第2季，預估營收可望月增、季增。電子材料5月、第2季營收估成長，主要受惠AI、雲端服務商大幅增加資本支出，帶動中高階電子材料用量，供應緊缺、量價上揚。

台塑 台塑四寶 台塑集團

延伸閱讀

台泥、南亞 權證瞄準長天期

儒鴻首季獲利、4月營收均優於預期 法人估全年EPS達25.3元

聖暉、漢唐 權證四檔活跳跳

慶豐富營運穩健成長

相關新聞

台泥進擊歐洲雙箭齊發 新能源事業、水泥業務雙軌布局

台泥昨（22）日召開股東常會，對外說明歐洲新能源及低碳水泥市場雙軌布局。台泥總經理程耀輝表示，在新能源方面，台泥已在南歐與瑞士建置逾1,000座快充站、4,000個充電點，儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾331份合約；因應歐洲低碳轉型趨勢，台泥已開始進入英法低碳水泥市場。

油價推升聯準會升息機率 富邦、國泰金法說 市場聚焦五議題

富邦金控、國泰金控將於25日、29日舉辦第1季法人說明會，今年是壽險業正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度元年，加上國際油價居高不下，推升聯準會升息機率，市場預期法說會重點將聚焦五大議題，包含金控雙雄如何看待今年獲利前景、金融市場變化、壽險子公司的合約服務邊際累積情形、外匯避險和股債投資策略。

儒鴻首季獲利、4月營收均優於預期 法人估全年EPS達25.3元

儒鴻（1476）第1季毛利率表現優於預期，反映公司持續導入新品優化產品組合；分析師表示，儒鴻訂單能見度維持約6個月，後市營運展望正向，雖美伊戰事增加市場對於通膨的擔憂，加上原物料報價維持高檔，但看好全年每股獲利（EPS）將成長至25.3元。

長榮航首季每股賺1.53元 法人估全年3.6元

長榮航（2618）受惠於農曆春節旺季及貨運需求暢旺，今年第1季稅後獲利82.6億元，年增39.4%，每股獲利（EPS）1.53元，市場法人估全年為3.6元。

台塑四寶談展望 營運聚光

台塑集團旗下四大公司台塑化、台化、台塑、南亞將於26日起陸續召開股東會。中東戰事即將邁入第三個月，石化產業營運備受各界關注，「台塑四寶」作為業界龍頭，更具指標意義。

遠銀2026年EPS 拚超過1元

遠東銀行董事長周添財昨（22）日指出，去年因為增資，每股稅後純益（EPS）小幅下滑，今年希望重回成長軌道，全年EPS目標力拚超過1元，下半年將強化投資、海外業務及強化AI轉型。他指出，目前投資部位已有增加，希望能夠獲利，但同時隨著股價高了，也會做好風險管控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。