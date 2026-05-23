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儒鴻首季獲利、4月營收均優於預期 法人估全年EPS達25.3元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
儒鴻董事長王樹文。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

儒鴻（1476）第1季毛利率表現優於預期，反映公司持續導入新品優化產品組合；分析師表示，儒鴻訂單能見度維持約6個月，後市營運展望正向，雖美伊戰事增加市場對於通膨的擔憂，加上原物料報價維持高檔，但看好全年每股獲利（EPS）將成長至25.3元。

法人機構表示，儒鴻第1季在對等關稅影響消退，客戶維持補庫存需求，拉貨動能穩健，帶動營收增長，毛利率增至32.17%，優於預期，主因新品開發及導入，優化產品組合，推升毛利率表現，稅後淨利18.35億元，年增9.3%，EPS為6.69元，優於預期。

在第2季營運上，儒鴻4月營收月減9.3%、年減3.7%，符合預期，主因受船期影響，約有3億元營收遞延認列。展望第2季營運，品牌客戶維持補庫存需求，且進入針織布出貨旺季，針織布拉貨力道增溫，將帶動營收表現增長，產品組合亦將更為有利，因此預估第2季營收102.1億元，季增6.1%、年增5.1%，毛利率季、年雙增至32.3%，稅後淨利17.5億元，季減4.6%、年增191.1%，EPS為6.38元。

展望後市，分析師評估，儒鴻訂單動能仍維持穩健，隨持續導入新品及開發，有利營運表現提升，正向看待後市獲利表現，預估今年營收400.8億元、年增5.5%，毛利率31.5%，稅後淨利69.4億元、年增25.8%，EPS為25.3元。

儒鴻 營收 EPS

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