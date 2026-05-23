台泥進擊歐洲雙箭齊發 新能源事業、水泥業務雙軌布局

台泥（1101）昨（22）日召開股東常會，對外說明歐洲新能源及低碳水泥市場雙軌布局。台泥總經理程耀輝表示，在新能源方面，台泥已在南歐與瑞士建置逾1,000座快充站、4,000個充電點，儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾331份合約；因應歐洲低碳轉型趨勢，台泥已開始進入英法低碳水泥市場。

由於中信金控大股東辜仲諒去年底以來三度加碼台泥，持股一路攀升至7.53%，穩居第一大股東，不過，台泥明年才進行董事會改選，辜仲諒昨日未出席股東會。董事長張安平被股東問到經營團隊是否穩定時，他回應從昨日各議案投票結果，都以93%、94%通過，似乎沒有太大的挑戰。

台泥在歐洲布局階段進展

台泥日前預告，正透過三大投行協助旗下荷蘭子公司TCC(Dutch) Holdings B.V.與海外業務在歐洲資本市場掛牌，目標今年底前完成上市，預計稀釋約15%的股權。程耀輝表示，台泥今年第1季歐洲市場營收占比高達42%，歐洲已正式成為台泥最核心的獲利與成長動能。

看準綠色物流商機，Atlante正式跨入HDV重型電動卡車快充市場，成功簽約布局三座阿爾卑斯山跨境走廊重點充電站，全面連接「義大利－法國」及「義大利－瑞士」的西歐重卡物流大動脈。

在歐洲水泥事業布局方面，台泥在土耳其水泥產能2,400萬噸、市占16%、產能利用率80%，可支援鄰近中亞與東歐未來重建需求；葡萄牙水泥年產能達1,120萬噸，市占率約52%，目前產能利用率約50%。