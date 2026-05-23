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台泥進擊歐洲雙箭齊發 新能源事業、水泥業務雙軌布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台泥股東會由董事長張安平主持。記者陳正興／攝影
台泥股東會由董事長張安平主持。記者陳正興／攝影

台泥（1101）昨（22）日召開股東常會，對外說明歐洲新能源及低碳水泥市場雙軌布局。台泥總經理程耀輝表示，在新能源方面，台泥已在南歐與瑞士建置逾1,000座快充站、4,000個充電點，儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾331份合約；因應歐洲低碳轉型趨勢，台泥已開始進入英法低碳水泥市場。

由於中信金控大股東辜仲諒去年底以來三度加碼台泥，持股一路攀升至7.53%，穩居第一大股東，不過，台泥明年才進行董事會改選，辜仲諒昨日未出席股東會。董事長張安平被股東問到經營團隊是否穩定時，他回應從昨日各議案投票結果，都以93%、94%通過，似乎沒有太大的挑戰。

台泥在歐洲布局階段進展
台泥在歐洲布局階段進展

台泥日前預告，正透過三大投行協助旗下荷蘭子公司TCC(Dutch) Holdings B.V.與海外業務在歐洲資本市場掛牌，目標今年底前完成上市，預計稀釋約15%的股權。程耀輝表示，台泥今年第1季歐洲市場營收占比高達42%，歐洲已正式成為台泥最核心的獲利與成長動能。

看準綠色物流商機，Atlante正式跨入HDV重型電動卡車快充市場，成功簽約布局三座阿爾卑斯山跨境走廊重點充電站，全面連接「義大利－法國」及「義大利－瑞士」的西歐重卡物流大動脈。

在歐洲水泥事業布局方面，台泥在土耳其水泥產能2,400萬噸、市占16%、產能利用率80%，可支援鄰近中亞與東歐未來重建需求；葡萄牙水泥年產能達1,120萬噸，市占率約52%，目前產能利用率約50%。

台泥 歐洲 辜仲諒

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中鋼好業績看到7月 董座黃建智：接單、出貨表現佳

中鋼昨（22）日召開股東會，董事長黃建智說，今年4月中鋼已經由虧轉盈，接下來幾個月情況都向上，好業績看到7月應該沒問題。

遠銀2026年EPS 拚超過1元

遠東銀行董事長周添財昨（22）日指出，去年因為增資，每股稅後純益（EPS）小幅下滑，今年希望重回成長軌道，全年EPS目標力拚超過1元，下半年將強化投資、海外業務及強化AI轉型。他指出，目前投資部位已有增加，希望能夠獲利，但同時隨著股價高了，也會做好風險管控。

新產配息7.27元 創高

新光產物保險昨（22）日召開股東常會，通過114年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利7.27元，股東現金股利總額達22.97億元，不僅高於前一年度的7.15元，更刷新公司歷年配息新高紀錄。若以114年度每股稅後純益（EPS）12.28元計算，現金股利配發率約59.2％。

中鴻拚重返成長軌道

中鴻昨（22）日股東會，董事長朱敏表示，採穩定內銷、靈活外銷策略，利用即時報價與快速接單機制，提高產銷彈性，優化產品組合與毛利結構，2026年銷售目標上看120萬公噸，力拚重返成長軌道。

大統益研發植物蛋白

大統益（1232）昨（22）日召開股東會，會中通過2025年度盈餘分配案，配發現金股利每股7.2元。展望今年，公司將持續投入植物蛋白與食用油產品研發，並規劃陸續推出相關新品，滿足客戶一站式採購需求。

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