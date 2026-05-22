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中鴻拚重返成長軌道

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中鴻（2014）昨（22）日股東會，董事長朱敏表示，採穩定內銷、靈活外銷策略，利用即時報價與快速接單機制，提高產銷彈性，優化產品組合與毛利結構，2026年銷售目標上看120萬公噸，力拚重返成長軌道。

朱敏指出，中鴻將持續深化低碳與數位轉型，包括完成再生材熱軋鋼捲開發，並導入AI鋸切設備監測系統，提升生產效率與品質穩定度。

昨天中鴻股東會通過去年財報，在全球地緣政治衝突與貿易壁壘升溫衝擊下，全年營運承壓，稅後淨損18億元。

但是當前國際鋼市已出現結構性改善，鐵礦砂與焦煤價格處於高檔，帶動鋼廠成本支撐轉強，同時大陸寶鋼、越南河靜等亞洲主力鋼廠盤價連續調漲，顯示產業已進入補庫存循環，帶動整體鋼市信心回升。

中鴻 大陸

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中鴻昨（22）日股東會，董事長朱敏表示，採穩定內銷、靈活外銷策略，利用即時報價與快速接單機制，提高產銷彈性，優化產品組合與毛利結構，2026年銷售目標上看120萬公噸，力拚重返成長軌道。

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