中鋼好業績看到7月 董座黃建智：接單、出貨表現佳

中鋼（2002）昨（22）日召開股東會，董事長黃建智說，今年4月中鋼已經由虧轉盈，接下來幾個月情況都向上，好業績看到7月應該沒問題。

中鋼股東會昨日通過去年財報，受到全球鋼市低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素衝擊，2025年中鋼稅後淨損43億元，公司因此以未分配盈餘彌補；另股東會通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，同時決議配發特別股股息每股現金1.4元，及普通股紅利每股現金0.15元。

黃建智指出，全球鋼鐵行情回溫，集團鋼品4月出貨量97.6萬公噸，創下27個月來新高，中鋼4月自結合併營收308億元，也是23個月來新高，單月自結合併稅前盈餘由虧轉盈達4.85億元，營運表現正向。

黃建智說，長期要做的事不能鬆懈，包括「二軸三轉」，也就是「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型都是重點。

尤其是供應鏈轉型很重要，對下游要一起來參與，中鋼可能會投入很多資金花很多錢，但還是要做，因此要創造更多獲利，如今4月終於轉為盈餘，可以期待第2季整季都能賺錢，因為根據接單跟出貨表現都不錯，「我認為到7月應該都會比較好」。

黃建智表示，去年中國大陸鋼鐵出口量來到歷史新高的1.19億公噸，而且東南亞及印度的鋼鐵產能預計在2030年前崛起，中鋼除了導入AI技術等更具效率的方式生產高品質鋼品外，也全力拓展精緻鋼品。