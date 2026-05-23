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遠銀2026年EPS 拚超過1元
遠東銀行（2845）董事長周添財昨（22）日指出，去年因為增資，每股稅後純益（EPS）小幅下滑，今年希望重回成長軌道，全年EPS目標力拚超過1元，下半年將強化投資、海外業務及強化AI轉型。他指出，目前投資部位已有增加，希望能夠獲利，但同時隨著股價高了，也會做好風險管控。
遠銀昨天召開股東會，由董事長周添財主持，副董事長徐旭東並未現身。周添財提及，徐旭東的健康情形還不錯，也經常見到他，這個月的遠銀董事會，徐旭東也有出席，「而且講話還滿大聲的」。
遠銀2025年全年稅後純益41.1億元，每股稅後純益（EPS）0.93元，昨日股東會也通過2025年盈餘分配案，每股普通股配發0.6335元股利，包含現金股利0.514元及股票股利0.1195元，其中，現金股利略高於前一年。
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