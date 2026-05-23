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新產配息7.27元 創高
新光產物保險（2850）昨（22）日召開股東常會，通過114年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利7.27元，股東現金股利總額達22.97億元，不僅高於前一年度的7.15元，更刷新公司歷年配息新高紀錄。若以114年度每股稅後純益（EPS）12.28元計算，現金股利配發率約59.2％。
新產今年股東會也呈現「交棒、傳承」氛圍，今年董事改選，董事新面孔包括紘恩公司法人代表吳昕岳及誠謙公司法人代表謝文珊。吳昕岳為新光合纖董事長吳東昇的次子，而謝文珊為前新光產險、實踐大學校長謝孟雄的女兒。
今年新產提名的七名董事包括：吳昕紘、何英蘭、吳昕岳、謝文珊、張茂松、吳東勝、洪子仁；獨董包括嚴長壽、周賢財、王瑞瑜、許育嘉。
續任董事長的吳昕紘表示，新產延續保守穩健策略，獲利約七成以上來自保險本業，而非易受市場波動影響的投資。公司這次完成世代交替並增加女性董事，以強化多元思考與策略執行。在股利政策方面，延續既往作法，依法提足法定準備金後，盡可能將盈餘分配給股東。總經理蔡世賢表示，新產的投資以國內債券為核心。
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