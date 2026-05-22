慶豐富股東會／通過配發每股1.2元現金股利 現金殖利率達6.45％

晶碩（6491）總經理楊德勝22日表示，全球隱形眼鏡產業訂單正加速往大型廠商集中，雖然台灣整體出口下滑，但具規模與技術能力的業者仍維持雙位數成長。面對中國大陸市場價格競爭升溫，晶碩將透過越南廠布局降低關稅與運費壓力，預計明年下半年開始出貨；同時，公司目前產能稼動率已接近滿載，今年資本支出約30億元，下半年將持續擴產。

2026-05-22 17:17