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中石化賣京華廣場土地

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中石化（1314）昨（22）日召開股東常會，會中通過決議，在與相關單位溝通獲准之前提下，以728%之容積率出售該京華廣場開發案土地，以充實營運公司營運資金、償還金融機構借款，並降低不確定性對財務之影響。

中石化也在會後公告表示，公司於股東會會後，收到董事長陳瑞隆辭職書，陳瑞隆因個人生涯規劃之考量，決定辭任董事長之職務，將於6月1日生效。中石化說明，針對公司董事長職務接任安排，公司已有適當人選，將於內部充分討論後，依公司治理程序由董事會推舉確認，並依法公告。

針對媒體對於北市府將撤銷京華城20%容獎之報導，中石化表示，不影響昨日股東會通過關於土地出售的決議，且公司目前未收到市府公文，待收受後會與專業律師討論後續因應。

中石化總經理陳穎俊表示，面對嚴峻的產業環境，經營團隊已積極啟動多項措施減少虧損並進行最適化運營操作，今年第1季本業虧損已有改善，部分產品於3至4月已轉為獲利。

為提升整體營運效能與競爭力，中石化持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略。在石化本業方面，未來石化事業將聚焦於半導體、能源材料與通訊產業等高值化關鍵化學品（如電池安全添加劑、高頻低介電樹脂及微通道氫化技術等），並積極推動AI深化應用與數位轉型。

京華城 中石化 北市府

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