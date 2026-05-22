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慶豐富營運穩健成長
居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）昨（22）日召開股東常會，通過去年度決算表冊及盈餘分配案，每股配發1.2元現金股利，配息率73.1%，為歷年配息次高，以昨天收盤價18.60元計算，現金殖利率達6.45%。
慶豐富表示，去年全球消費市場儘管有美國關稅政策、客戶採購策略趨於審慎等不利因素，但受惠核心窗簾事業在全渠道通路客戶策略有成，在線上電商通路與專業市場客戶訂單出貨放大，挹注去年窗簾事業銷售額以美元計仍較2024年同期成長2.3%。
另一方面，隨著窗簾事業訂單結構組合優化，生產效率改善與多元產地配置策略，帶動2025年全年毛利率達26.07%，較前一年度增加1.73個百分點，營業利益率提升至10.86%，凸顯本業保持良好營運動能，並優於整體產業成長表現。
慶豐富今年第1季合併營收12.07億元、年增1.5%，創歷年同期新高，稅後純益0.89億元、年減1%，每股稅後純益0.51元，首季獲利仍與去年同期維持相當水準。
慶豐富表示，目前受惠於窗簾事業全渠道通路客戶拉貨需求保持良好水準，尤其線上電商通路與專業市場客戶訂單動能延續，加上集團持續深化產品結構優化與供應鏈效率提升，帶動整體營運表現維持穩健成長態勢。
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