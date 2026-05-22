大統益（1232）昨（22）日召開股東會，會中通過2025年度盈餘分配案，配發現金股利每股7.2元。展望今年，公司將持續投入植物蛋白與食用油產品研發，並規劃陸續推出相關新品，滿足客戶一站式採購需求。

大統益董事長羅智先於致股東報告書中表示，大統益長期深耕國內市場，並聚焦黃豆相關製品（如大豆油、大豆粉、全脂豆粉及食用基改與非基改黃豆）與多項植物油（如棕櫚油、芥花油、葵花油）的生產與販售，今年也致力於植物蛋白與食用油產品的研究與開發，未來將持續推出關連性產品以滿足客戶一次購足需求。

大統益近期主要關注議題有三，首先是貿易戰，導致中國大陸對美國黃豆的需求降溫影響。其次為氣候因素，主要黃豆產區的天氣變化及對產量的影響。最後為畜產景氣，像是動物疫病與進口肉品對國內畜牧業的影響。對於上述影響，羅智先表示，公司將持續關注並隨時準備應變。

面對國際政治情勢變局，羅智先表示，公司屬大宗物資及內需產業，所用原料皆從國外進口，因此確保原料穩定到貨、掌握原料採購與美元兌換時機（尤其在行情劇烈波動時）、控管原料與美元曝險部位，皆為公司今年的重點工作。

在業務展望上，油品方面，18公升桶裝油目標市場為業務用餐飲通路，品項涵蓋大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油與油炸專用油。其需求與外食人口增減及景氣變化直接連動，今年預期桶裝油銷售量仍將維持穩定。

豆粉方面，產品涵蓋高、低蛋白豆粉、豆皮粒、全脂豆粉及脫皮全脂豆粉等，服務對象主要為飼料行業相關廠商。