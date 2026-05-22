新天地集團第三代接班

婚宴龍頭新天地餐飲集團（8940）昨（22）日召開股東常會並完成董事全面改選，新經營團隊選出歐宗憲接任董事長、歐政宏接任總經理，正式完成第三代接班。歐宗憲同時宣告，正式開啟「新天地3.0時代」。

歐宗憲強調，創立屆滿81年的新天地，未來將以「核心宴會事業」與「精緻餐飲連鎖品牌」雙引擎驅動，加速全台展店；同時也會加重會議、企業尾牙、春酒等工商宴會的佈局發展。

新天地今年首季營運表現亮眼，合併營收6.24億元、年增3.9%；稅後純益0.9億元，季增150%、年增5.9%，每股稅後純益1.34元，營收與獲利雙雙改寫歷年同期新高。前四月合併營收7.09億元、年增4.1%，營運穩步成長。

展望未來，歐政宏表示，集團將持續採取積極擴張策略，透過全台規模化佈局與品牌多角化經營雙軌並進，深化服務內容與消費體驗，朝向成為跨族群、多元餐飲需求首選品牌邁進。

在核心宴會事業方面，目前集團旗下擁有「新天地」、「雅悅會館」、「唯愛庭園」及「萊特薇庭」四大婚宴會館品牌。未來將持續升級軟硬體設施與空間美學，鞏固婚宴、大型聚會及工商宴會市場的高獲利優勢，並規劃未來五年內，將工商宴會營收占比提升至七成。

至於新據點佈局，歐政宏說，「雅悅會館」已規劃進駐台南永康「雀客藏居」二樓開設新據點，最多可席開60桌；「萊特薇庭」則規劃進軍北台灣婚宴市場，目前已鎖定雙北與桃園。

此外，集團也將推出全新宴會品牌「柏萊仕30」，主攻小型精緻婚宴與工商宴會市場，起桌價約8,000至1萬元，全台首店將落腳台中黎明新村小康市場，最多可容納30桌，預計第4季開幕。

除了核心宴會事業外，新天地近年也積極佈局精緻連鎖餐飲品牌，打造第二成長曲線。目前已拓展六家「樂葵」法式鐵板燒及一家「匠」極緻鍋物。歐政宏指出，「樂葵」預計明年再展三家分店，地點涵蓋新北、桃園與台南。

73年次的歐宗憲，為新天地總裁歐敏卿與前董事長王玉雲之子，畢業於加拿大多倫多都會大學服務暨旅遊管理系。歐宗憲深耕集團17年，從基層做起，歷任台南雅悅會館店長、總公司營運一處營運長等職務，長期主導宴會與外燴事業發展。

72年次的歐政宏，父親為新天地前副董事長歐敏輝，畢業於加拿大皇家大學資訊管理系。歐政宏加入集團15年，歷任會計專員、萊特薇庭董事長及總公司營運二處營運長，近年負責精緻連鎖餐飲品牌拓展，為集團打造第二成長曲線的重要推手。