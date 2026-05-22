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嘉新水泥不生產水泥還是賺！去年EPS成長75% 多元布局穩健轉型

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
嘉新水泥已不生產水泥，靠多元布局穩健轉型，去年EPS成長75%，展現營運韌性；總經理王立心（右）表示，正在沖繩審慎推進「豐崎溫泉開發案」，準備下一階段旅宿事業的重要成長引擎。圖／嘉泥提供
嘉新水泥已不生產水泥，靠多元布局穩健轉型，去年EPS成長75%，展現營運韌性；總經理王立心（右）表示，正在沖繩審慎推進「豐崎溫泉開發案」，準備下一階段旅宿事業的重要成長引擎。圖／嘉泥提供

嘉新水泥今天舉行股東常會，決議配發現金股利每股0.55元，維持穩定的股息配發政策。董事長張剛綸指出，面對全球政經局勢波動、碳費制度上路及能源價格不穩定等挑戰，嘉泥憑藉穩健財務體質與多元事業轉型，展現企業韌性。

目前嘉新沖繩酒店Hotel Collective整體收益與競爭力穩居那霸市區第一名，目前正審慎推進另一個「豐崎溫泉開發案」，結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

嘉泥114年度合併營業收入達30.15億元，創近年新高；獲利結構亦顯著優化，稅後淨利達5.67億元，年成長68%，每股盈餘（EPS）提升至0.84元。

張剛綸指出，去(114)年度合併營收穩步攀升，毛利率也由113年度15%提升至16%，稅前淨利達5.59億元，年增45%。獲利結構也更趨多元，在本業穩健運營之外，轉投資事業與股利收入同步貢獻，形成複合式的獲利支撐基礎。

張剛綸在會中指出，全球仍處於高度變動的階段。對企業而言，此時更重要的不只是追求短期成長，而是要把體質打穩，保留足夠的彈性。只要持續用審慎而務實的態度，把該做的事情做好，嘉新一定會做出應有的價值。

嘉泥已不生產水泥，水泥事業體轉型水泥貿易，也是集團的基石事業，2025年營收達12.33億元，占整體營收約41%。

嘉泥表示，雖然面臨國內房市交易偏弱與低價進口水泥競爭，但目前公司擁有基隆港與台中港特許儲運優勢，完整覆蓋台灣西部主要經濟帶，營運體質強健。為因應全球淨零碳排趨勢與國內碳費法規，公司已領先佈局低碳水泥的倉儲發貨設備。他說，嘉泥在轉型進程上，已具體落實水泥、旅宿、裝卸倉儲、資產管理四大事業體的「4321」營收結構。

張剛綸表示，水泥作為剛性需求與基礎國防工業，將持續推動低碳轉型，並期盼政府正視不公平競爭與碳洩漏問題，讓國內產業在公平條件下持續升級。

總經理王立心表示，嘉泥透過多元轉型、分散風險、財務穩健與數據驅動四大策略，使各事業體之間相互補位，形成實質的韌性結構。其中，旅宿事業體為轉型重要支柱，2025年營收達8.35億元，占整體營收近3成。尤其嘉新沖繩酒店Hotel Collective全年營收達35.3億日圓，住房率穩定維持80%以上。依據全球飯店業界最具公信力的數據服務商CoStar統計，可銷售客房收入指數（RevPAR Index）穩居那霸市區第一名，房價、住房率與整體收益皆領先競爭同業，成為沖繩重要指標飯店。

王立心表示，為了準備下一階段旅宿事業的重要成長引擎，目前正在沖繩審慎推進「豐崎溫泉開發案」，結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

在資產管理事業體方面，嘉新大樓維持99.76%的高出租率，事業體占整體營收約10%，並取得既有建築類最高等級鑽石級綠建築與建築能效1+級雙認證，投入約9000萬元進行大樓整體改造工程，涵蓋空間優化、外牆工程、節能設備導入及友善環境設計，不僅提升建築使用機能與能源效率，更是落實減碳與循環經濟的重要實踐。

王立心表示，在外部環境高度變動的114年度，四大事業體相互補位，確保集團整體營運的抗壓性與可持續性。在ESG面向，公司通過1.5°C減碳目標審查、CDP氣候問卷B級評級、榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主」，並連續多年獲得永續相關認證，顯示企業韌性的構建已深入治理、環境與人才各個層面，而非僅止於財務表現。未來嘉泥以多元轉型、分散風險、財務穩健、數據驅動四大策略為核心，系統性打造企業韌性結構。

嘉新水泥董事長張剛綸今在股東會中致詞強調，面對全球政經局勢波動、碳費制度上路及能源價格不穩定等挑戰，嘉泥憑藉穩健財務體質與多元事業轉型，展現企業韌性。圖／嘉泥提供
嘉新水泥董事長張剛綸今在股東會中致詞強調，面對全球政經局勢波動、碳費制度上路及能源價格不穩定等挑戰，嘉泥憑藉穩健財務體質與多元事業轉型，展現企業韌性。圖／嘉泥提供

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