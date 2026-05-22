台驊控股法說會／總經理顏益財：天災、人禍貨櫃輪多頭榮景再現

台驊控股（2636）22日舉行法說，總經理顏益財直言，全球貨櫃輪運價漲勢開始發威。受中東地緣政治風險持續升溫影響，紅海危機未解，加上需求回溫，航運市場再度進入高波動期。他認為，航運業只要遇到天災、人禍，往往就是多頭行情啟動時刻，當多重因素交錯疊加，市場變化將更劇烈，看好第2、3季運價全面走揚。

顏益財指出，隨著荷莫茲海峽封鎖風險升高、美以伊衝突升級，紅海航線復航遙遙無期，全球海運市場陷入「雙線危機」，塞港、缺櫃、缺船等連鎖效應同步浮現，貨櫃輪市場正上演「紅海2.0」危機。隨著貨量逐步出籠，運價已開始明顯上揚。

他坦言，戰爭爆發後通常有利物流業表現，目前全球航線需求相當吃緊。中東局勢與印度、巴基斯坦港口壅塞，影響已擴及歐洲主要港口，包括阿姆斯特丹、德國漢堡等地，亞洲區鄰近港口如印度也出現嚴重塞港情況。顏益財認為，包括中歐鐵路、歐洲內河航運等複合式運輸需求都將同步增加，全球海運市場多頭格局已啟動，至少到今年第3季前，市場維持多頭走勢。

他進一步分析，全球塞港問題正持續惡化，尤其受到中東局勢影響，航班調度大亂，部分船舶被迫改至印度等其他港口卸貨，導致港口壅塞問題難以改善。此外，荷莫茲海峽危機推升國際油價，市場也擔憂高通膨可能壓抑需求，不過目前歐美庫存已消化得差不多，企業開始回補庫存，成為推升本波需求的重要動能。

顏益財表示，全球主要港口塞港情況升溫，船舶回流速度放緩、調度彈性下降，使艙位供給再度緊俏。再加上中東地緣政治推升燃油成本，部分航線因調度難度增加，航商不只是加收GRI，已有船公司陸續另外加收燃油附加費，部分航線每櫃加價幅度甚至達400至600美元，預料將進一步支撐運價走強。