信立股東會／通過5元股利 包括現金股利1元、股票股利4元

信立（4303）22日舉辦股東會，董事長張祐銘主持，全體股東出席率達55.28%，會中通過2025年擬配發股利5元，包括1元現金股利及4元股票股利，配發率達44.84%。

信立2025年全年合併營收9.88億元，年增164.26%，受惠於成功併購普大應用材料帶來的產能與接單綜效、高附加價值環保產品出貨放量，及業外資產活化的挹注，受惠於集團協同布局逐步發酵，帶動運動鞋材、時尚精品與機能材料出貨規模擴大，2025年全年歸屬母公司稅後淨利10.54億元，EPS為11.15元，2025年資產報酬率、權益報酬率分別為24%、30%。

信立表示，持續深化綠色環保材料與高值化產品布局，積極推動產品結構升級與永續轉型。近年除持續精進既有功能性材料產品外，更聚焦無溶劑、水性化及再生材料等環保技術開發，積極投入綠色製程與循環經濟應用。其中，已陸續開發多項符合國際環保趨勢的綠色產品，包括無溶劑加工產品、搭配回收底布之環保材料，並同步申請國際GRS等相關認證，積極爭取國際品牌客戶驗證與合作機會。

此外，持續開發水性高發泡PU材料，朝取代傳統濕式撥離皮方向邁進，藉此有效降低溶劑使用量、減少環境污染與環保處理成本，進一步提升產品競爭力與附加價值。

同時，信立積極結合熱熔膠技術，拓展運動鞋免車縫加工應用，以及推動再生材料與PVB材料開發，深化循環材料應用領域。此外，投入PP膜貼面材料研發，以取代鐵氟龍等含氟化物產品，強化產品環保友善特性。