晶碩法說會／總座：今年資本支出30億元 目前產能滿載、下半年持續擴產

晶碩（6491）總經理楊德勝22日表示，全球隱形眼鏡產業訂單正加速往大型廠商集中，雖然台灣整體出口下滑，但具規模與技術能力的業者仍維持雙位數成長。面對中國大陸市場價格競爭升溫，晶碩將透過越南廠布局降低關稅與運費壓力，預計明年下半年開始出貨；同時，公司目前產能稼動率已接近滿載，今年資本支出約30億元，下半年將持續擴產。

晶碩今日參與交易所舉辦「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，楊德勝表示，今年產業成長呈現「強者愈強」趨勢，反映市場訂單逐漸往大型供應商集中。從去年來看，整體隱形眼鏡產業營收約衰退4%，但出貨數量仍成長約3%，顯示市場主要壓力來自平均售價下降。其中，中國大陸市場競爭最為明顯，主要因大陸本地製造崛起，加上市場價格競爭激烈。

為因應中國大陸市場變化，晶碩近年同步布局南通與越南生產基地。楊德勝表示，目前台灣出口至中國大陸，在關稅與運費上與當地廠商仍有約18%成本差距，終端售價差異甚至可能超過20%，因此越南廠除可降低成本外，也有分散地緣政治風險的考量，且已獲歐美日客戶正面回饋，預計明年下半年開始出貨。

楊德勝指出，晶碩中國大陸市場營收占比已由過去高峰約40%，降至今年第1季低於10%，但實際營收金額並未減少，未來公司也將持續透過高階產品維持市場規模。

在產品結構方面，晶碩近年積極提升矽水膠與高階功能型產品比重，目前矽水膠約占營收10%，產品皆為日拋型，功能型與一般近視產品各占一半，主要市場集中於日本與歐洲。此外，高階功能性產品營收占比也已超過10%，包括散光、多焦與老花等產品需求持續增加。

至於毛利率展望，楊德勝表示，第1季毛利率回升，主因包括匯率較去年同期改善，以及功能型產品比重提升。不過，目前產能稼動率已接近滿載，第3季與第4季將持續擴廠，今年資本支出約30億元，後續折舊攤提多少對毛利率造成壓力。

此外，近期受美伊戰爭影響，PPL等石油相關原料價格已上漲約3%至4%，目前由公司自行吸收，短期毛利率可能出現波動，後續仍需觀察原料價格與市場變化。