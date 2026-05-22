慶豐富股東會／通過配發1.2元現金股利 配息率73.17%

慶豐富（9935）22日召開股東會，董事長許閔琁主持，全體股東出席率達76.34%，會中決議通過配發每股現金股利1.2元，為歷年配息次高，配息率73.17%。

慶豐富表示，2025年全球消費市場雖受美國關稅政策、國際貿易環境不確定性及客戶採購策略趨於審慎等因素，影響旗下家紡事業營運動能，受惠核心窗簾事業在全渠道通路客戶策略有成，在線上電商通路與專業市場客戶訂單出貨放大，挹注全年窗簾事業銷售額以美元計年增2.33%。

慶豐富指出，隨著窗簾事業訂單結構組合優化，生產效率改善與多元產地配置策略，帶動2025年全年毛利率26.07%，較前一年度增加1.73個百分點，營業利益率提升至10.86%，本業保持良好營運動能，並優於整體產業成長表現。