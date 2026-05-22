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智伸科股東會／通過4.2元現金股利 伺服器散熱零組件接單動能增溫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智伸科（4551）22日舉辦股東會，全體股東出席率81.84%，通過2025年配發每股4.2元現金股利，配發率69.54%，以收盤價155.5元計算，現金殖利率約2.7%。

智伸科2025年受惠各事業體的穩健發展，合併營收78.23億元，年增1.71%，並在優化產品組合、控管營運成本及費用下，歸屬於母公司稅後淨利為6.96億元，每股純益(EPS) 6.04元。2025年資產報酬率、股東權益報酬率分別為5.2%、7.82%。

股東會全面改選董事(含獨立董事)，依公司章程規定，票選出董事7席(含獨立董事4席)，新當選董事包括六方精機、何瑞正、林慈青，4席獨立董事為柯翠婷、黃鳳廷、林百文、徐嘉聲，新任董事(含獨立董事)任期3年，自2026年5月22日至2029年5月21日。

隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期持續強調全球AI產業已正式邁入「Agentic AI」與「AI Factory」新時代，並指出AI算力需求正呈現「拋物線式成長（Demand has gone parabolic）」後，創造AI伺服器基礎建設已正式進入長線資本支出的擴張周期。

在AI模型由訓練走向大規模推論（Inference）應用趨勢下，高功耗GPU、高密度運算與液冷散熱架構將成為AI資料中心升級核心，也同步推升AI伺服器散熱、熱傳導與高精密之關鍵零組件需求快速成長。智伸科可望受惠於AI基礎建設長期擴張趨勢，推升高附加價值之關鍵散熱零組件產品出貨動能與整體產能稼動率同步成長。

智伸科 股東 伺服器

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