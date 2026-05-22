快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉泥股東會／沖繩飯店房價、住房率與整體收益領先同業 為重要指標飯店

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

嘉泥（1103）22日召開股東常會，董事長張剛綸指出，面對全球政經局勢波動、碳費制度正式上路及能源價格不穩定等挑戰，嘉泥憑藉穩健財務體質與多元事業轉型，展現企業韌性。嘉泥位在日本沖繩的Hotel Collective可銷售客房收入指數（RevPAR Index）穩居那霸市區第一名，房價、住房率與整體收益皆領先競爭同業，成為沖繩重要指標飯店。

嘉泥為作為下一階段旅宿事業的重要成長引擎，目前正審慎推進「豐崎溫泉開發案」，結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

嘉泥去年合併營業收入30.15億元，創近年新高；獲利結構亦顯著優化，稅後淨利5.67億元，年增68%，每股稅後純益（EPS）0.84元。嘉泥股東會拍板配發現金股利每股0.55元，維持穩定的股息發放政策。

張剛綸表示，全球仍處於一個高度變動的階段。對企業而言，此時更重要的不只是追求短期成長，而是要把體質打穩，保留足夠的彈性。只要持續用審慎而務實的態度，把該做的事情做好，嘉新一定會做出應有的價值。

回顧2025年，嘉泥全年合併營收穩步攀升，在獲利顯著改善的同時，毛利率由前一年度15%提升至16%；負債比率穩定維持43%，流動比率高達259%，償債能力充裕。獲利結構亦更趨多元，在本業穩健運營之外，轉投資事業與股利收入同步貢獻，形成複合式的獲利支撐基礎。

嘉泥表示，雖然面臨國內房市交易偏弱與低價進口水泥競爭，但目前公司擁有基隆港與台中港特許儲運優勢，完整覆蓋台灣西部主要經濟帶，營運體質強健。

為因應全球淨零碳排趨勢與國內碳費法規，公司已領先布局低碳水泥的倉儲發貨設備。張剛綸強調，水泥作為剛性需求與基礎國防工業，嘉泥將持續推動低碳轉型，並期盼政府正視不公平競爭與碳洩漏問題，讓國內產業在公平條件下持續升級。

轉型進程上，嘉泥已具體落實水泥、旅宿、裝卸倉儲、資產管理四大事業體的「4321」營收結構。總經理王立心表示，透過多元轉型、分散風險、財務穩健與數據驅動四大策略，使各事業體之間相互補位，形成實質的韌性結構。

旅宿事業體為轉型重要支柱，2025年營收達8.35億元，占整體營收近三成。Hotel Collective去年全年營收達35.3億日圓，住房率穩定維持80%以上。依據全球飯店業界最具公信力的數據服務商CoStar統計，可銷售客房收入指數（RevPAR Index）穩居那霸市區第一名，房價、住房率與整體收益皆領先競爭同業，成為沖繩重要指標飯店。

為作為下一階段旅宿事業的重要成長引擎，目前正審慎推進「豐崎溫泉開發案」，結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

裝卸倉儲事業體方面，2025營收年增10.5%，占整體營收約21%，為年度成長動能最亮眼的事業體。受惠於台北港進口砂石及爐渣裝卸量增加，全年裝卸量達661萬公噸，占台北港相關貨品裝卸量約34.5%，市場地位穩固。維運的嘉北國際股份有限公司第四度榮獲台灣港務公司頒發「金舫獎」，展現營運效率與安全管理成果。

資產管理事業體方面，嘉新大樓維持99.76%的高出租率，事業體占整體營收約10%，並取得既有建築類最高等級鑽石級綠建築與建築能效1+級雙認證，並投入約9,000萬元進行大樓整體改造工程，涵蓋空間優化、外牆工程、節能設備導入及友善環境設計，不僅提升建築使用機能與能源效率，更是落實減碳與循環經濟的重要實踐。

在外部環境高度變動的114年度，四大事業體相互補位，確保集團整體營運的抗壓性與可持續性。在ESG面向，公司通過1.5°C減碳目標審查、CDP氣候問卷B級評級、榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主」，並連續多年獲得永續相關認證，顯示企業韌性的構建已深入治理、環境與人才各個層面，而非僅止於財務表現。未來嘉泥以『多元轉型、分散風險、財務穩健、數據驅動』四大策略為核心，系統性打造企業韌性結構。

沖繩 日本 嘉泥

延伸閱讀

長榮鋼法說會／訂單能見度延續至全年 轉投資成亮點

冠德永續布局 國內外肯定

台泥股東會／聚焦歐洲雙軌布局 全球土地帳面價提升1.6倍至663億元

中石化股東會／通過以728％容積率出售京華廣場土地 持續推動石化轉型

相關新聞

中鋼股東會通過配息0.15元 黃建智喊拚AI智慧鋼廠

受全球鋼市低迷、中國大陸低價鋼品傾銷衝擊，中鋼去年個體稅後淨損43億元，中鋼董事長黃建智今天在股東會上表示，面對鋼鐵產業紅海競爭，中鋼已加速轉型，以高附加價值精緻鋼品與AI智慧鋼廠布局，其中精緻鋼品去年毛利占比突破9成，成為支撐獲利的核心動能。

晶碩法說會／總座：今年資本支出30億元 目前產能滿載、下半年持續擴產

晶碩（6491）總經理楊德勝22日表示，全球隱形眼鏡產業訂單正加速往大型廠商集中，雖然台灣整體出口下滑，但具規模與技術能力的業者仍維持雙位數成長。面對中國大陸市場價格競爭升溫，晶碩將透過越南廠布局降低關稅與運費壓力，預計明年下半年開始出貨；同時，公司目前產能稼動率已接近滿載，今年資本支出約30億元，下半年將持續擴產。

台驊控股法說會／總經理顏益財：天災、人禍貨櫃輪多頭榮景再現

台驊控股（2636）22日舉行法說，總經理顏益財直言，全球貨櫃輪運價漲勢開始發威。受中東地緣政治風險持續升溫影響，紅海危機未解，加上需求回溫，航運市場再度進入高波動期。他認為，航運業只要遇到天災、人禍，往往就是多頭行情啟動時刻，當多重因素交錯疊加，市場變化將更劇烈，看好第2、3季運價全面走揚。

璞玉發光！王品、建準及中保科業績發表 分享營運展望

證交所與永豐金證券合作舉辦的「臺灣璞玉指數」主題式業績發表於5月21日由王品（2727）、建準（2421）及中保科（9917）三家上市公司說明近期公司財務業務情形，展現經營成果與市場布局。

中鴻股東會／董事長朱敏強調 力拚重回成長道路

中鴻（2014）22日股東會，董事長朱敏表示，採穩定內銷、靈活外銷策略，利用即時報價與快速接單機制，提高產銷彈性，優化產品組合與毛利結構，2026年銷售目標上看120萬公噸，力拚重返成長軌道。

中鋼股東會／通過0.15元現金股利 成功開發0.1mm超薄電磁鋼

中鋼（2002）5月22日召開2026年股東常會，由董事長黃建智主持，會中通過2025年度營業報告書、財務報告案，以及公司章程、股東會議事規則與取得或處分資產處理程序等條文修正案。中鋼2025年受全球鋼市景氣低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素衝擊，個體稅後淨損43億元，以未分配盈餘彌補；另外，中鋼日股東會亦通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，並決議配發特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.15元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。