嘉泥股東會／沖繩飯店房價、住房率與整體收益領先同業 為重要指標飯店

嘉泥（1103）22日召開股東常會，董事長張剛綸指出，面對全球政經局勢波動、碳費制度正式上路及能源價格不穩定等挑戰，嘉泥憑藉穩健財務體質與多元事業轉型，展現企業韌性。嘉泥位在日本沖繩的Hotel Collective可銷售客房收入指數（RevPAR Index）穩居那霸市區第一名，房價、住房率與整體收益皆領先競爭同業，成為沖繩重要指標飯店。

嘉泥為作為下一階段旅宿事業的重要成長引擎，目前正審慎推進「豐崎溫泉開發案」，結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

嘉泥去年合併營業收入30.15億元，創近年新高；獲利結構亦顯著優化，稅後淨利5.67億元，年增68%，每股稅後純益（EPS）0.84元。嘉泥股東會拍板配發現金股利每股0.55元，維持穩定的股息發放政策。

張剛綸表示，全球仍處於一個高度變動的階段。對企業而言，此時更重要的不只是追求短期成長，而是要把體質打穩，保留足夠的彈性。只要持續用審慎而務實的態度，把該做的事情做好，嘉新一定會做出應有的價值。

回顧2025年，嘉泥全年合併營收穩步攀升，在獲利顯著改善的同時，毛利率由前一年度15%提升至16%；負債比率穩定維持43%，流動比率高達259%，償債能力充裕。獲利結構亦更趨多元，在本業穩健運營之外，轉投資事業與股利收入同步貢獻，形成複合式的獲利支撐基礎。

嘉泥表示，雖然面臨國內房市交易偏弱與低價進口水泥競爭，但目前公司擁有基隆港與台中港特許儲運優勢，完整覆蓋台灣西部主要經濟帶，營運體質強健。

為因應全球淨零碳排趨勢與國內碳費法規，公司已領先布局低碳水泥的倉儲發貨設備。張剛綸強調，水泥作為剛性需求與基礎國防工業，嘉泥將持續推動低碳轉型，並期盼政府正視不公平競爭與碳洩漏問題，讓國內產業在公平條件下持續升級。

轉型進程上，嘉泥已具體落實水泥、旅宿、裝卸倉儲、資產管理四大事業體的「4321」營收結構。總經理王立心表示，透過多元轉型、分散風險、財務穩健與數據驅動四大策略，使各事業體之間相互補位，形成實質的韌性結構。

旅宿事業體為轉型重要支柱，2025年營收達8.35億元，占整體營收近三成。Hotel Collective去年全年營收達35.3億日圓，住房率穩定維持80%以上。依據全球飯店業界最具公信力的數據服務商CoStar統計，可銷售客房收入指數（RevPAR Index）穩居那霸市區第一名，房價、住房率與整體收益皆領先競爭同業，成為沖繩重要指標飯店。

為作為下一階段旅宿事業的重要成長引擎，目前正審慎推進「豐崎溫泉開發案」，結合鄰近水族館及購物中心等在地資源，將與那霸市本館形成「市區精品＋郊區療癒」雙據點布局，深化在高端旅宿事業的長期綜效。

裝卸倉儲事業體方面，2025營收年增10.5%，占整體營收約21%，為年度成長動能最亮眼的事業體。受惠於台北港進口砂石及爐渣裝卸量增加，全年裝卸量達661萬公噸，占台北港相關貨品裝卸量約34.5%，市場地位穩固。維運的嘉北國際股份有限公司第四度榮獲台灣港務公司頒發「金舫獎」，展現營運效率與安全管理成果。

資產管理事業體方面，嘉新大樓維持99.76%的高出租率，事業體占整體營收約10%，並取得既有建築類最高等級鑽石級綠建築與建築能效1+級雙認證，並投入約9,000萬元進行大樓整體改造工程，涵蓋空間優化、外牆工程、節能設備導入及友善環境設計，不僅提升建築使用機能與能源效率，更是落實減碳與循環經濟的重要實踐。

在外部環境高度變動的114年度，四大事業體相互補位，確保集團整體營運的抗壓性與可持續性。在ESG面向，公司通過1.5°C減碳目標審查、CDP氣候問卷B級評級、榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主」，並連續多年獲得永續相關認證，顯示企業韌性的構建已深入治理、環境與人才各個層面，而非僅止於財務表現。未來嘉泥以『多元轉型、分散風險、財務穩健、數據驅動』四大策略為核心，系統性打造企業韌性結構。