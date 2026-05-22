快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼股東會通過配息0.15元 黃建智喊拚AI智慧鋼廠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中鋼董事長黃建智指出，隨著全球鋼鐵行情回溫上揚，集團鋼品4月份出貨量達97.6萬公噸，創下27個月來新高，中鋼4月自結合併營收308.9億元也是23個月來新高，單月自結合併稅前淨利由虧轉盈達4.85億元，營運顯現反轉曙光。圖／中鋼提供
中鋼董事長黃建智指出，隨著全球鋼鐵行情回溫上揚，集團鋼品4月份出貨量達97.6萬公噸，創下27個月來新高，中鋼4月自結合併營收308.9億元也是23個月來新高，單月自結合併稅前淨利由虧轉盈達4.85億元，營運顯現反轉曙光。圖／中鋼提供

受全球鋼市低迷、中國大陸低價鋼品傾銷衝擊，中鋼去年個體稅後淨損43億元，中鋼董事長黃建智今天在股東會上表示，面對鋼鐵產業紅海競爭，中鋼已加速轉型，以高附加價值精緻鋼品與AI智慧鋼廠布局，其中精緻鋼品去年毛利占比突破9成，成為支撐獲利的核心動能。

股東會也通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，決議配發特別股股息每股現金1.4元、普通股紅利每股現金0.15元。

中鋼今天上午召開115年股東常會，由董事長黃建智主持，會中通過114年度營業報告書、財務報告案，以及公司章程、股東會議事規則與取得或處分資產處理程序等修正案，由於去年全球鋼市景氣疲弱，加上貿易保護主義升溫與鋼品傾銷影響，中鋼個體稅後淨損43億元，將以未分配盈餘彌補。

黃建智致詞指出，去年美國實施對等關稅並調升鋼鋁關稅，歐盟也收緊進口防衛措施，加上國際鋼鐵產能過剩與低價鋼品傾銷，讓鋼鐵產業經營環境異常艱困，他提到中國大陸去年鋼鐵出口量高達1.19億公噸創歷史新高，而東南亞與印度鋼鐵產能也預計在2030年前快速崛起。

黃建智表示，中鋼早已體認不能陷入產量與規模競爭，因此集中資源發展高品質精緻鋼品，並導入AI技術提升生產效率，希望開闢藍海市場，打造共榮供應鏈。

他進一步表示，中鋼去年精緻鋼品銷售量占比達11.5%，毛利占比超過9成，再創歷史新高，精緻鋼品已成為中鋼核心競爭力，以近期開發的0.1毫米超薄電磁鋼為例，厚度如同一張A4紙，搭配中鋼自黏塗膜技術，已具備國際領先水準，未來將結合無人機與機器人產業需求，攜手供應鏈進軍全球市場。

至於營運表現，黃建智表示，隨全球鋼鐵行情回溫，集團4月鋼品出貨量達97.6萬公噸，創27個月新高；中鋼4月自結合併營收308.9億元，也創23個月新高，單月合併稅前淨利更由虧轉盈達4.85億元，營運已出現反轉曙光。

此外，依據世界鋼鐵協會4月短期預測，今年全球鋼鐵需求量預估17.24億公噸，年增0.3%，明年可望再增2.2%至17.62億公噸，行政院主計總處則預估今年台灣經濟成長率達7.71%，首季經濟成長率更達13.69%，創近40年單季新高。

黃建智強調，中鋼將持續推動「二軸三轉」策略，深化AI智慧鋼廠、綠色技術與能資源發展，強化企業韌性與競爭力，朝更穩健的未來邁進。

中鋼 中國大陸

延伸閱讀

中鋼股東會／董事長黃建智：今年績效可望「月來月好」請股東保持信心

台股兩天暴漲兩千點、中鋼卻一動也不動 董座：業績好到7月

股東會前受訪…中鋼董事長黃建智：4月賺錢、好業績看到7月

中鋼股東會／股東關注裁撤高爐減碳 黃建智：2050碳中和是目標

相關新聞

中鋼股東會通過配息0.15元 黃建智喊拚AI智慧鋼廠

受全球鋼市低迷、中國大陸低價鋼品傾銷衝擊，中鋼去年個體稅後淨損43億元，中鋼董事長黃建智今天在股東會上表示，面對鋼鐵產業紅海競爭，中鋼已加速轉型，以高附加價值精緻鋼品與AI智慧鋼廠布局，其中精緻鋼品去年毛利占比突破9成，成為支撐獲利的核心動能。

中鋼股東會／通過0.15元現金股利 成功開發0.1mm超薄電磁鋼

中鋼（2002）5月22日召開2026年股東常會，由董事長黃建智主持，會中通過2025年度營業報告書、財務報告案，以及公司章程、股東會議事規則與取得或處分資產處理程序等條文修正案。中鋼2025年受全球鋼市景氣低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素衝擊，個體稅後淨損43億元，以未分配盈餘彌補；另外，中鋼日股東會亦通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，並決議配發特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.15元。

台股兩天暴漲兩千點、中鋼卻一動也不動 董座：業績好到7月

隨美國公債殖利率回落，市場危機暫時解除，亞股強彈，台股22日盤中續飆800點，兩天大漲兩千點，但鋼鐵股相對較無表現，指標股中鋼（2002）仍在18元附近排佪，22日盤中小跌。今日是中鋼的股東會，董事長黃建智指出，中鋼4月已經轉虧為盈，業績好到7月沒問題。

南寶半導體相關營收提升 早盤股價上揚

南寶樹脂（4766）21日法說會，說明在半導體特化領域順利推進，已開始出貨並貢獻營收，預估今年營收仍將再創新高，22日股價開高，早盤維持上漲。法人分析，傳統化工族群在轉型跨入半導體特化領域，搭上AI列車，使得股價跟進有表現空間。

鈞興強攻人形機器人

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）昨（21）日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠一階供應商策略聯盟，展開全面合作。

大同子公司 奪台電標案

大同（2371）靈活調配國內外接單策略，旗下新設全資子公司大同智慧電表近期取得台電5月「電表插座」採購案，挹注集團國內在手訂單逾4,000萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。