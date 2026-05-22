中鋼股東會通過配息0.15元 黃建智喊拚AI智慧鋼廠

受全球鋼市低迷、中國大陸低價鋼品傾銷衝擊，中鋼去年個體稅後淨損43億元，中鋼董事長黃建智今天在股東會上表示，面對鋼鐵產業紅海競爭，中鋼已加速轉型，以高附加價值精緻鋼品與AI智慧鋼廠布局，其中精緻鋼品去年毛利占比突破9成，成為支撐獲利的核心動能。

股東會也通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，決議配發特別股股息每股現金1.4元、普通股紅利每股現金0.15元。

中鋼今天上午召開115年股東常會，由董事長黃建智主持，會中通過114年度營業報告書、財務報告案，以及公司章程、股東會議事規則與取得或處分資產處理程序等修正案，由於去年全球鋼市景氣疲弱，加上貿易保護主義升溫與鋼品傾銷影響，中鋼個體稅後淨損43億元，將以未分配盈餘彌補。

黃建智致詞指出，去年美國實施對等關稅並調升鋼鋁關稅，歐盟也收緊進口防衛措施，加上國際鋼鐵產能過剩與低價鋼品傾銷，讓鋼鐵產業經營環境異常艱困，他提到中國大陸去年鋼鐵出口量高達1.19億公噸創歷史新高，而東南亞與印度鋼鐵產能也預計在2030年前快速崛起。

黃建智表示，中鋼早已體認不能陷入產量與規模競爭，因此集中資源發展高品質精緻鋼品，並導入AI技術提升生產效率，希望開闢藍海市場，打造共榮供應鏈。

他進一步表示，中鋼去年精緻鋼品銷售量占比達11.5%，毛利占比超過9成，再創歷史新高，精緻鋼品已成為中鋼核心競爭力，以近期開發的0.1毫米超薄電磁鋼為例，厚度如同一張A4紙，搭配中鋼自黏塗膜技術，已具備國際領先水準，未來將結合無人機與機器人產業需求，攜手供應鏈進軍全球市場。

至於營運表現，黃建智表示，隨全球鋼鐵行情回溫，集團4月鋼品出貨量達97.6萬公噸，創27個月新高；中鋼4月自結合併營收308.9億元，也創23個月新高，單月合併稅前淨利更由虧轉盈達4.85億元，營運已出現反轉曙光。

此外，依據世界鋼鐵協會4月短期預測，今年全球鋼鐵需求量預估17.24億公噸，年增0.3%，明年可望再增2.2%至17.62億公噸，行政院主計總處則預估今年台灣經濟成長率達7.71%，首季經濟成長率更達13.69%，創近40年單季新高。

黃建智強調，中鋼將持續推動「二軸三轉」策略，深化AI智慧鋼廠、綠色技術與能資源發展，強化企業韌性與競爭力，朝更穩健的未來邁進。