中鋼股東會／通過0.15元現金股利 成功開發0.1mm超薄電磁鋼

中鋼（2002）5月22日召開2026年股東常會，由董事長黃建智主持，會中通過2025年度營業報告書、財務報告案，以及公司章程、股東會議事規則與取得或處分資產處理程序等條文修正案。中鋼2025年受全球鋼市景氣低迷、貿易保護主義升溫及鋼品傾銷等多重因素衝擊，個體稅後淨損43億元，以未分配盈餘彌補；另外，中鋼日股東會亦通過提撥特別盈餘公積約15.6億元轉列未分配盈餘，並決議配發特別股股息每股現金1.4元及普通股紅利每股現金0.15元。

黃建智表示，去年不僅美國實施對等關稅及調升鋼鋁關稅稅率，歐盟也收緊進口防衛措施，在種種貿易壁壘限制下，加上國際鋼鐵產能過剩困境延續及低價鋼品傾銷等因素疊加，鋼鐵產業整體營運異常艱困。去年中國大陸鋼鐵出口量來到歷史新高的1.19億公噸，而且東南亞及印度的鋼鐵產能預計在西元2030年前崛起，面臨地緣政治干擾與全球供應鏈重組的巨變，中鋼早早體認不能陷入產量與規模的紅海競爭，除了集中有限資源，導入AI技術等更具效率的方式生產高品質鋼品外，也全力拓展精緻鋼品，帶動全體鋼品價值提升，以開闢中鋼前行的藍海航道，創造客我共存共榮的產業生態系。

黃建智說明，中鋼去年精緻鋼品銷售量占比達11.5%，毛利占比超過九成，再創歷史新高，顯示精緻鋼品能有效支撐獲利，成為中鋼的核心競爭力。舉例來說，為扣合國內無人機與機器人產業發展，中鋼積極從單純的材料供應者轉變為動力系統與供應鏈整合的推動者，近期成功開發的0.1mm超薄電磁鋼，厚度有如一張A4紙，再搭配中鋼本身的自黏塗膜技術，供應實力躍居國際領先水準，將攜手產業夥伴打造進軍全球市場的供應鏈。至於今年營運方面，隨著全球鋼鐵行情回溫上揚，集團鋼品4月出貨量達97.6萬公噸，不僅創27個月新高，中鋼4月自結合併營收308.9億元，也是23個月以來的新高，單月自結合併稅前淨利由虧轉盈達4.85億元，顯現營運反轉曙光。

依據4月世界鋼鐵協會（worldsteel）短期預測展望報告指出，今年全球鋼鐵需求量預估為17.24億公噸，較去年增加0.3%，明年預計需求將再增長2.2%至17.62億公噸；另外，行政院主計總處預測今年台灣經濟成長率為7.71%，第1季經濟成長率更達13.69%，為近40年來單季最高。隨著全球經濟穩定復甦，台灣傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，中鋼會持續努力落實二軸三轉策略，強化營運韌性與競爭力，並建置AI智慧鋼廠與發展綠色技術與能資源，讓中鋼邁向更穩健的未來。