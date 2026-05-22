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台股兩天暴漲兩千點、中鋼卻一動也不動 董座：業績好到7月

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中鋼股東會，董事長黃建智說，今年績效可望月來月好，請股東保持信心。記者林政鋒/攝影
中鋼股東會，董事長黃建智說，今年績效可望月來月好，請股東保持信心。記者林政鋒/攝影

美國公債殖利率回落，市場危機暫時解除，亞股強彈，台股22日盤中續飆800點，兩天大漲兩千點，但鋼鐵股相對較無表現，指標股中鋼（2002）仍在18元附近排佪，22日盤中小跌。今日是中鋼的股東會，董事長黃建智指出，中鋼4月已經轉虧為盈，業績好到7月沒問題。

中鋼4月單月合併營收308億元，營業利益6.1億元，較上月虧損2.9億元轉正，自結稅前盈餘4.85億元，扭轉連續三個月虧損的困境，並為14個月來單月獲利新高，後市展望有望「月來月好」。

依4月世界鋼鐵協會(worldsteel)短期預測展望(Short Range Outlook)，今年全球鋼鐵需求預估將增加0.3%，來到17.24億公噸，2027年預計需求將再增長2.2%，來到17.62億公噸。在價格端，全球鋼鐵行情回溫上揚，中鋼盤價也連續6個月開漲盤；在銷售端，4月集團自結鋼品出貨量達97.6萬公噸，創下27個月以來新高。

黃建智指出，4月的業績有些是3月出貨納入，而3至6月漲幅是越來越高，預估5月、6月甚至到7月都會不錯。

另外，雖然可能會投入很多資金，但長期要做的事仍不能鬆懈，包括「二軸三轉」，「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型都是重點。

黃建智說，去年精緻鋼品銷量占比達11.5%，毛利占比超過九成，再創新高，顯示即使在需求不振的環境下，精緻鋼品確實可有效支撐獲利。目前精緻鋼品占比約11%～12%，公司目標在2030年提升至20%以上，增幅約二倍。

中鋼也持續參與無人機與機器人產業，並成為動力系統與供應鏈整合的推動者，近期已成功開發出0.1mm超薄電磁鋼，厚度有如一張A4紙，再搭配自黏塗膜技術，成為國內業者的強力後盾。

中鋼近日在18元附近徘徊，未再破底，今日於平盤附近震盪。

台股 中鋼 美國

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