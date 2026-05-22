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南寶半導體相關營收提升 早盤股價上揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

南寶樹脂（4766）21日法說會，說明在半導體特化領域順利推進，已開始出貨並貢獻營收，預估今年營收仍將再創新高，22日股價開高，早盤維持上漲。法人分析，傳統化工族群在轉型跨入半導體特化領域，搭上AI列車，使得股價跟進有表現空間。

南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，持續增加資源投入。去年8月，南寶與新應材（4749）、信紘科（6667）共同成立合資公司，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，目前相關產品研發與合作進展順利。在合資公司成立尚未滿一年之際，南寶已開始供應新寳紘科技半導體用膠並貢獻營收，而隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。同時，與數家半導體封裝大廠共同研發進展順利，並已於近期取得更多客戶端認證，其中包含世界級封裝大廠，展現強大的執行力。

南寶樹脂執行長許明現表示，近期在原物料上漲預期下，客戶備貨積極，加上持續推出創新產品，在多個領域持續擴大市占率，上半年穩健成長無虞。

因此即便面對全球政經不確定性，仍維持今年全年營收持續成長的目標。在獲利方面，面對原物料成本攀升的挑戰，受惠於營收規模擴張、產品結構優化、內部營運效率精進與嚴謹的費用控管，以及彰化廠區資產活化效益挹注，今年整體獲利仍有機會穩步挑戰去年水準。

半導體 營收

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