聽新聞
0:00 / 0:00

鈞興股東會／通過每股配發5.3元股息 重點布局工業及人形機器人領域

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）21日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠的一階供應商策略聯盟，展開全面性合作。

鈞興去年儘管受美國對等關稅新政影響，仍繳出稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。股東常會通過配發5.3元現金股利，以今天收盤價216元計算，現金殖利率2.45%。

杜春輝表示，鈞興2026年經營方針持續深耕電動工具及園林工具領域，擴大現有客戶的份額及訂單，以及增加新客戶。

另外，也會積極開發更高階的齒輪技術，像是新的工業機器人齒輪，人形機器人齒輪應用、漸開線少齒差減速器、微形齒輪，以及電動助行車（E-Bike）的中置電機等產品。

據了解，鈞興原以諧波減速器搶攻人形機器人上肢關節零組件，但因其實際運作效率僅達80%，決改採漸開線少齒差減速器作為替代，而其精度雖不如行星減速機，但運作效率達93%，客戶接受度較高，預計第3季送樣。

杜春輝同時指出，鈞興在工業機器人的領域，也積極切入日本市場，尋求策略聯盟的機會，期盼能儘快提高鈞興智能傳動產品銷售，成為公司未來另一個主力產品線。而除了工業機器人，包括遊艇船外機、農業機械等，也是合作的方向。

至於E-Bike，鈞興2025年中成功開發出中置電機HX200，受到許多國內外廠商青睞，開始導入客戶新款E-Bike的開發，預計明年會看到比較明顯的營收貢獻。

鈞興財務長張朝文表示，鈞興今年第1季電動工具齒輪與去年持平，園林工具齒輪則下滑約二成，由於目前美國通膨疑慮升高，導致房市景氣仍不明朗，今年展望偏向保守。

而工業機器人齒輪第1季較去年同期大幅成長49%，推升智能傳動產品營收占比首度突破10%、達到12%，以目前接單持續暢旺來看，智能傳動產品全年營收占比可望正式突破10%以上。

機器人 工業機器人 日本

延伸閱讀

力山股東會／泰國合資廠開始量產、越南廠第3季投產營運逐季增溫

順德股東會／AI 高階散熱布局開花結果 今年是「均熱片元年」

力智股東會／通過配息4.6元 AI電源布局拚升溫

昶瑞股東會／通過配息3元 下半年布局美國組裝產線

相關新聞

鈞興股東會／通過每股配發5.3元股息 重點布局工業及人形機器人領域

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）21日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠的一階供應商策略聯盟，展開全面性合作。

南寶法說會／客戶積極備貨 上半年成長穩健目標全年營收再創新高

南寶（4766）21日召開法人說明會，由執行長許明現主持。南寶表示，上半年營運成長穩健，首季受惠去年基期較低、第1季客戶積極提前下單備貨，首季EPS 6.55元；4月預估仍將受惠客戶備貨效應，3、4月業績整體向上。此外，合資公司「新寶紘科技」半導體封裝膠帶驗證進度順利，目前產線已滿載，未來也有擴產規畫。

長榮鋼法說會／訂單能見度延續至全年 轉投資成亮點

長榮鋼（2211）21日法說會，鋼構事業維持穩定接單，同時旗下環保與綠能轉投資事業逐步進入收成期，成為支撐獲利的重要來源。法人普遍認為，長榮鋼鋼結構與環保能源雙引擎引動，使營運結構更具韌性。

寶佳全面掌舵中工 鄭斯聰任新董座、馮敦承任總經理

中華工程（2515）21日股東常會後董事會選出新任董事長、總經理，會中順利推舉現任大華建設董事長鄭斯聰，出任中華工程新任董事長，總經理亦是寶佳集團旗下「和」字輩、現任和洲建設董事長馮敦承出任，寶佳集團拿下董事長、總經理位置。

日勝生法說會／聚焦三大成長 鎖定水循環、捷運開發與高齡商機

日勝生（2547）21日召開法說會，日勝生表示，將持續聚焦具備穩定需求與高進入門檻的核心事業，透過水資源循環經濟、TOD城市開發及康養樂齡三大主軸，結合AI技術提升營運效率，加上營運事業提供成熟穩定現金流與品牌深度，布局長期穩健成長。

雲豹能源進軍AIDC成立「雲豹超算」 瞄準AI供電、算力新藍海

AI重塑全球產業版圖，電力與算力正成為下一波關鍵戰略資源。亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）昨（20）日舉行第一季法說會，正式宣布跨足AI資料中心（AIDC）產業，成立全新子公司「雲豹超算」，瞄準台灣未來五年逾新台幣9,512億元（約302億美元）建置商機，積極布局AI供電、營運管理及算力租賃等海內外市場機會，全方位切入AI基礎建設新藍海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。