聽新聞
0:00 / 0:00
潤隆有感讓利 推案穩定
潤隆（1808）總經理林暐鈞昨（21）日表示，房市已經逐漸脫離谷底，近期每周來人、成交量有慢慢回溫的跡象，而集團持續採取讓利策略，今年推案量、完工量皆達逾300多億元。
林暐鈞表示，房市受到央行第七波選擇性信用管制影響逾一年半，去化速度明顯放緩，市場上有剛性需求，只是買盤會再三考慮，所以公司也思考要如何刺激買氣，因此推出有感讓利策略，實施到現在也發現消費者很買單，近期個案銷售狀況普遍不錯，去化趨於穩定。
以成屋案「信義富境」來看，送裝修包含軟裝、硬裝，像是沙發、床墊，送家電也是包含冷氣、冰箱等，完全可「一卡皮箱」就入住，吸引不少買盤，而這樣的讓利幅度可以說是現在市場必備條件。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。