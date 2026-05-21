潤隆有感讓利 推案穩定

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）21日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠的一階供應商策略聯盟，展開全面性合作。

2026-05-21 23:11