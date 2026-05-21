展達股東會／通過每股配1.1元現金 下半年迎AIoT旺季

網通廠展達（3447）今日舉行股東會，通過財報及每股配發1.1元現金股利。展達表示，今年受到記憶體等關鍵零組件漲價影響，毛利率及獲利見壓力，積極調整產品結構，下半年將迎接AIoT產品旺季。

展達股東會通過2025年每股純益1.6元，每股配發1.1元現金股利。展達今日上漲1.6元，收37.9元，現金殖利率2.9%。

展望2026年，展達表示，持續降低成本，導入自動化增進生產效率，並維持穩定成長外，隨著全球 5G 網路建設持續推進，固定無線接取（FWA）應用快速擴大，也帶動終端設備需求的增溫，將聚焦於次世代網路通訊、AI 應用、安全監控及軍規通訊等產品開發，並擴展東南亞生產基地以分散生產風險及引進更多元客戶，預估產品出貨量將逾 650 萬台。

今年前4月展達累計營收11.3億元，年增8.8%，第1季每股純益0.17元，受關鍵零組件漲價等影響，毛利率僅9.4%。

展達表示，目前無線通訊產品及AIoT產品貢獻營收各半，持續優化產品組合，穩定毛利率水準，今年來自電信客戶訂單穩定，新客戶則在醞釀中；AIoT主打寵物及健康、醫療器材相關市場，下半年進入旺季，可望推升營運成長。