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王品法說會／美國首店踩煞車！中國大陸市場連5月雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）21日召開法說會，面對中國大陸餐飲市場激烈「內捲」競爭與美國市場高通膨壓力，王品表示，美國首店計畫暫時踩煞車，主因當地消費市場不如預期、展店法令流程冗長，加上高油價與高通膨等因素，短期先採觀望策略；相較之下，中國大陸市場則持續精實化經營，在積極調整後，集團在大陸市場已連續八季獲利，近五個月營收更維持雙位數成長。

王品發言人朱文敏表示，中國大陸市場目前門市已回升至101家，現階段最重要的方向，就是提升單店獲利能力，重新啟動獲利擴張周期。其中，王品牛排已逐步擺脫疫情期間低價策略，改以套餐升級帶動客單價提升，推出單人398元、雙人888元人民幣套餐，高端化升級帶動客流成長5%；西堤則主攻家庭客與規模化發展，近期改造的店型已於初期驗證營收年增逾四成，展現爆發力，未來除北上廣深外，下半年也將積極拓展江蘇、浙江等一、二線城市。同時，負責事業體經營的子公司合品希望年底前完成進入資本市場規畫

台灣市場方面，近期母親節聚餐效益延續，加上台股屢創新高帶動財富效果，也同步推升餐飲消費力道，5月截至目前營收仍維持成長趨勢，檔期效益比往年更長；再加上股市創高後，消費者聚餐意願明顯提升，各價位品牌表現都不錯。台灣目前門市數363間，目標年底達到400店規模。

此外，王品也持續深化數位會員布局。集團旗下「瘋美食」App會員數已突破583萬，預計年底挑戰600萬會員。根據內部統計，目前會員與集團每月營收關聯度已超過60%，成為帶動消費與回流的重要現金流來源。

王品

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