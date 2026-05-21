漢康股東會／宣示三重點：HCB101臨床開發、創新板上市、國際合作布局

漢康-KY（7827）21日召開股東常會，會中順利通過各項議案，並承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案。漢康-KY將在今年5月底前興櫃轉上市，董事長劉世高宣示，免疫抗癌新藥HCB101臨床開發、創新板上市及國際合作布局將是今年營運三大重點。

劉世高表示，漢康去年6月20日登櫃後，資本市場進程推進迅速，不僅於同年9月順利完成6.8億元現金增資，更於11月底遞交創新板上市申請，預計今年5月底前正式掛牌上市，展現健全且高效的資本布局。

漢康旗下新藥產品正穩步推進研發與臨床試驗，公司將持續投入資源，加速產品開發與價值累積，為下一階段成長奠定基礎。公司受惠於核心新藥HCB101首筆授權金的挹注，去年營收達3.12億元，虧損大幅收斂，每股虧損（EPS）顯著改善至2.26元，財務結構趨於穩健。

劉世高強調，今年是漢康-KY從「臨床概念驗證」邁向「商業與資本市場價值兌現」的關鍵轉折年。公司將集中資源聚焦發展具備高授權變現潛力的臨床資產，如HCB101、HCB301、HCB303與HCB206等核心產品，並積極採取「3-3-2-2+1」價值矩陣策略，以支持臨床開發、法規準備及國際合作布局。

在此策略藍圖下，廣譜抗癌新藥HCB101將爭取今年內達成三項適應症的臨床2a期概念驗證（POC）數據，以多元資產價值來分散單一藥物研發風險；同時將推進三個項目完成臨床前試驗準備（IND-enabling）與正式申報，確保具備國際標準的完整授權用數據。

在臨床申請方面，漢康規劃推動兩個研發項目完成臨床試驗（IND）申請，其中至少一項以國際市場為導向，確保法規策略與商業開發同步。此外，核心新藥HCB101針對二線胃癌的臨床試驗也預計於年內完成2a期收案；同時，持續推進國際授權與合作機會，作為「+1」策略的重要組成。

劉世高進一步表示，公司將持續拓展更多適應症以取得臨床POC機會，同時強化自主FBDB™平台之差異化優勢。此外，公司正結合臨床里程碑與商務發展節奏，持續評估國際合作機會，以支持未來臨床開發與長期價值成長。

展望今年，劉世高表示，公司將持續專注於腫瘤免疫及自體免疫疾病領域之創新療法開發，利用自主開發的FBDB™技術平台加速新藥研發。未來1至2年內，營運將高度聚焦於提升核心資產之國際合作潛力，並透過資源最適化配置，支持長期股東價值之提升。