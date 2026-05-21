裕融法說會／東南亞轉投資有雙位數成長

裕融（9941）公司21日表示，裕融台灣資產平穩、延滯向好，將彈性因應總經情勢與產業動態，穩步拓展業務；大陸則力求鞏固資產動能與兼顧品質以增收降本。海外市場方面，東南亞展現強勁成長動能，預期年度可達雙位數成長。

其中東南亞市場成長動能強勁，預料全年將有雙位數增長，不僅菲律賓業務挹注，在馬來西亞已單月轉虧為盈，全年有把握馬來西亞業務開始貢獻獲利，並在當地開始進行光電投資案。

裕融企業舉辦法說會，裕融首季合併營收為新台幣 95.9 億元，稅前淨利 13.8 億元，較25年第4季成長5.6%，主要貢獻來自台灣企業金融業務資產餘額的增長，以及預期信用損失的大幅下降(第1季「預期信用減損損失」較上季及去年同期分別顯著下降 20% 與 24%)；在費用管理方面，營業費用亦較去年同期有效優化 3%，裕融精準控管的成效已具體反映於首季財報。

此外，面對日益升溫的數位安全挑戰，裕融更主動與法務部調查局簽署「資安聯防合作備忘錄（MOU）」。透過公私部門協力提升資安防護，不僅強化企業內部數據防禦，更積極打擊假借融資名義的網路詐騙，構築堅實的防詐韌性，以具體行動守護大眾與客戶權益。