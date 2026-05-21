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長榮鋼法說會／訂單能見度延續至全年 轉投資成亮點

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
長榮鋼鐵董事長林耿立。圖／聯合新聞資料照／記者黃淑惠／攝影
長榮鋼鐵董事長林耿立。圖／聯合新聞資料照／記者黃淑惠／攝影

長榮鋼（2211）21日法說會，鋼構事業維持穩定接單，同時旗下環保與綠能轉投資事業逐步進入收成期，成為支撐獲利的重要來源。法人普遍認為，長榮鋼鋼結構與環保能源雙引擎引動，使營運結構更具韌性。

根據法說資料顯示，長榮鋼今年第1季營收33.3億元，歸屬於母公司淨利4.4億元，EPS1.07元，雖年減約28%，但主要受到工程認列節奏與比較基期影響，整體營運仍屬穩健。

鋼結構事業方面，長榮鋼持續受惠科技廠房、物流倉儲及都更案需求，在手訂單量達24萬餘公噸，今年第1季製造量3.3萬公噸，訂單能見度延續至全年，其中大樓案占81%，顯示公司深耕高端建築與大型專案能力，具備穩定毛利結構。

此外，在台積電供應鏈擴產與AI資料中心建設趨勢帶動下，鋼構需求具備中期成長動能，法人預期鋼構本業將維持穩定獲利基礎。

法人表示，長榮鋼新亮點出現轉投資事業。2025年轉投資事業營收37億元，占整體比重約25%，稅後純益貢獻8.9億元、占比約25%，顯示已成為集團不可忽視的獲利來源。

其中，欣榮企業的垃圾焚化發電事業，去年年處理量大幅回升至40萬公噸，發電量與售電量顯著提升，售電率達87%，恢復至高效運轉水準。水美工程，切入高難度事業廢棄物市場，鎖定高單價、處理門檻高廢棄物，避開價格競爭激烈的一般廢棄物市場，有助維持利潤水準。

榮鼎綠能透過焚化與厭氧消化雙系統發電，去年熱處理售電率維持86%以上，提供穩定現金流。雖2026年第1季曾因外部施工造成停爐，但4月底已恢復正常運轉，後續營運影響有限。

長榮鋼 營收

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