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互動股東會／通過每股配發6元現金股利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

互動（6486）國際數位21日舉行股東常會，通過去年財務報告及每股配發6元現金股利，盈餘分配率超過百分百。

互動2025年度合併營收為26.86億元，每股純益5.78元，營收、獲利創歷史新高；董事會通過每股配發6元現金股利，其中盈餘分配每股5.2元，資本公司提撥每股0.8元，盈餘分配率達103.8%。互動今日上漲0.4元，收81.6元，現金殖利率7.35%。

互動股東會也通過董事改選，仲琦法人代表為黃文芳、劉美蘭、王榮煌，讀懂則為莊烋真、施朝福、王清瑩、劉克宜。

互動指出，2025年全球經濟呈現由 AI 與科技主導、經濟成長過度集中科 技，形成產業結構失衡暨供應鏈不協調情況，去年互動雖受國外設備交期延宕，致使部分專案時程遞延，最後能創歷史新高。

互動表示，是國內唯一同時具備跨足電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資 訊及地理資訊等產品之系統整合廠商，提供客製化方案解決技術服務。

互動指出，2025年除堅守既有業務，更積極因應國家網路韌性政策，布局微波及通訊市場、防詐通訊政策，且成功拓展至高鐵及捷運等重大軌道工程領域。

展望2026，互動表示，將投入更多人力發展 5G 相關之商轉技術服務，也會持續尋 找具潛力之新產品與技術，繼續以優異的系統整合軟實力，協助客戶解決問題，滿足客戶的需求。

股利 營收

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