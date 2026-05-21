寶佳全面掌舵中工 鄭斯聰任新董座、馮敦承任總經理

中華工程（2515）21日股東常會後董事會選出新任董事長、總經理，會中順利推舉現任大華建設董事長鄭斯聰，出任中華工程新任董事長，總經理亦是寶佳集團旗下「和」字輩、現任和洲建設董事長馮敦承出任，寶佳集團拿下董事長、總經理位置。

中工指出，此次推舉凝聚了新任董事會的共識，象徵中工正式邁入由全新專業團隊帶領的發展新篇章；新任董事長鄭斯聰具備豐富的產業資源與卓越的企業治理經驗。接下來中工董事會在鄭斯聰董事長的帶領下，將結合中工深厚的營造底蘊，徹底落實「全面升級、專業互補」的治理理念，帶領公司穩健前行。

中工表示，為落實專業經理人治理機制，中工本次董事會亦同步通過新任總經理任命案，延攬現任和洲建設董事長馮敦承出任中華工程總經理。

中工新總經理馮敦承擁有復旦大學EMBA工商管理碩士學位，過去曾任職於日本知名營造企業「熊谷組」擔任工務經理，於營建工程領域深耕多年、資歷豐厚，更曾參與規劃上海銀行、聯電晶圓廠等多項大型指標工程。

中工指出，未來將借重馮敦承總經理卓越的營造實務與管理長才，進一步強化中工的專案執行力。

中工21日股東會選出第28屆新董事名單，中工指出，新董事名單充分體現「支持優秀專業人才」的治理精神；其中一般董事共四席，包含堡新投資代表人鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍；獨立董事共三席，分別為具備會計專長的陳世洋、法律專長的林鴻達，以及前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。

中工強調，未來中工營運展望上，在面對大宗原物料價格波動等挑戰，公司將維持穩健營運目標，新經營團隊將以更精準的投資與經營方針，全力推動手中包含中工雲宇宙、鳴森苑、南港雋詠案及板福案等大型指標開發案，確保營運資金發揮最大效益。

中工表示，展望未來，企業經營一切以公司與全體股東的最大利益為最優先，未來營運將全面交由專業的經理人團隊負責；中工深信在新任董事長鄭斯聰、總經理馮敦承領導的團隊帶領下，將為股東、員工與全體利害關係人創造長遠且豐碩的價值。