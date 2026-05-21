日勝生法說會／聚焦三大成長 鎖定水循環、捷運開發與高齡商機

日勝生（2547）21日召開法說會，日勝生表示，將持續聚焦具備穩定需求與高進入門檻的核心事業，透過水資源循環經濟、TOD城市開發及康養樂齡三大主軸，結合AI技術提升營運效率，加上營運事業提供成熟穩定現金流與品牌深度，布局長期穩健成長。

發言人陳婷婷表示，日勝生的水資源事業營收占比，在2025年與2026年第1季皆已超過四成，成為集團核心動能；營運模式也由傳統基礎建設，轉型為整合公共基礎服務、長期合作契約與高科技研發模式，具備高門檻競爭力。

在桃園北區，日勝生表示，累計投資超過175億元，子公司日鼎水務推動全台最大污水下水道BOT案，累計接管突破17萬戶，污水處理量達每日10萬CMD，未來將提升至15萬CMD，形成穩定水源基礎。

進一步結合子公司寶鼎再生水BTO計畫，目前每日供應4萬CMD再生水，未來全期將達11.2萬CMD，建立完整污水回收、高階淨化、再生供應以及產業再利用的水循環體系，成為北台灣關鍵「都市小水庫」。

建設事業方面，日勝生表示，由傳統個案開發，逐漸轉型為以TOD（大眾運輸導向發展）為核心的城市節點經營模式，串聯北中南三大都會軸線。

在北台灣上，台北館前路核心都更案已完成33.94億元聯貸簽約，獲銀行團126%超額認貸，顯示金融市場對公司長期開發能力的肯定，該案位於台北車站五鐵共構核心，將打造地上27層A級智慧綠建築商辦，導入5G智慧管理系統與低碳建築設計，回應國際企業對ESG與高規格辦公環境的需求。

中南部方面，台中捷運綠線文心崇德站聯開案已於2025年動工，「高雄捷運R17世運站A5街廓都市更新案」總投資金額逾88.5億元，預計今年底取得建照。

康養樂齡上，今年三芝日初不老莊園兩期將接續完工，並進行交屋程序。日勝生表示，康養事業不僅是市場機會，並具備不動產價值、服務收入與長期客戶關係系統特性，是日勝生因應社會結構變化的長期投資。

除三大成長引擎外，日勝生表示，深化成熟營運事業，包括萬達通管理台北轉運站，串聯交通與城市生活。京站發展交通樞紐型商場，成功結合人流、商業與城市節點。加賀屋深耕高端服務品牌，累積長期客群信任。營運事業在完整生活機能，區域居住品質與城市發展上，為公司提供穩定現金流、品牌深度與營運韌度。