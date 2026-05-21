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雲豹能源進軍AIDC成立「雲豹超算」 瞄準AI供電、算力新藍海

聯合報／ 記者簡永祥／舊金山20日電
雲豹能源進軍AIDC成立「雲豹超算」， 瞄準AI供電、算力新藍海。圖／雲豹能源提供
雲豹能源進軍AIDC成立「雲豹超算」， 瞄準AI供電、算力新藍海。圖／雲豹能源提供

AI重塑全球產業版圖，電力與算力正成為下一波關鍵戰略資源。亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）昨（20）日舉行第一季法說會，正式宣布跨足AI資料中心（AIDC）產業，成立全新子公司「雲豹超算」，瞄準台灣未來五年逾新台幣9,512億元（約302億美元）建置商機，積極布局AI供電、營運管理及算力租賃等海內外市場機會，全方位切入AI基礎建設新藍海。

雲豹能源總經理趙書閔表示，AI正加速重塑全球能源與基礎建設需求，雲豹能源也從單一再生能源公司，逐步拓展至AI基礎建設、全方位能源及循環經濟等多元布局。「雲豹超算」將整合集團能源優勢，切入AIDC核心需求，目標今年自台灣市場開始貢獻營收，明年挑戰倍數成長，並朝2030年成為集團兩位數營收占比的重要事業體邁進。

隨著AI產業高速發展，台灣市場也面臨供電吃緊、電力穩定度不足及土地取得不易等挑戰。雲豹能源副總經理譚宇軒表示，AI資料中心的核心關鍵在於「穩定且充足的電力」。集團憑藉完整能源整合能力，可提供分散式能源解決方案，旗下天能綠電（7842）協助企業取得綠電、滿足RE100與淨零需求；台普威能源（7921）則協助建置儲能系統，強化電網穩定與能源調度彈性。此外，雲豹能源長期累積大型能源案場開發、土地整合及法規溝通經驗，亦成為AIDC推進的重要優勢。

除AI資料中心布局外，集團亦加速擴張多核心成長引擎。雲豹能源將於今年第三季完成收購全球最大資產管理公司BlackRock旗下基金Global Infrastructure Partners（GIP）在台總裝置容量達187MW的已商轉太陽光電案場群，預計今年下半年起挹注EPC工程收入，進一步強化集團長期穩定發電、綠電轉供及收益來源。

海外方面，旗下台普威已瞄準日本AIDC對儲能與電力備援需求，目標2027年日本市場累積規模達500MW/1200MWh，並同步進軍澳洲市場擴大儲能建置與營運布局；東南亞市場方面，菲律賓、越南與泰國光電專案持續推進，開發中容量合計超過500MW，其中越南與菲律賓已於今年第一季開始貢獻營收，持續強化集團海外成長曲線。

此外，雲豹能源持續拓展多元能源與循環經濟新事業，包括採用美國燃料電池大廠 Bloom Energy設備建置SOFC（固態氧化物燃料電池）發電系統，以及旗下好事循環有機質廢棄物再利用業務，今年陸續啟動營運；分散式能源解決方案目標於今年開工100MW，持續擴大全方位低碳能源布局。

雲豹能源2026年第1季合併營收達新台幣16.64億元，年增67%；第一季毛利率提升至18.6%，營業利益達新台幣1.31億元，較去年第4季成長118%，顯示本業獲利動能持續提升。集團表示，今年營收有望再次挑戰歷史新高，並於2027年延續高峰成長態勢。

雲豹能源將持續擴大「AIDC × 分散式創能 × 永續循環」三大策略布局，結合AI智能能源管理、低碳基礎建設與多元能源整合能力，加速搶進AI時代能源與算力融合新賽道。

雲豹能源 算力 再生能源

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