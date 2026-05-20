力山股東會／泰國合資廠開始量產、越南廠第3季投產營運逐季增溫

力山（1515）20日召開股東會，董事長王冠祥表示，力山推動全球製造布局今年將開花結果，泰國合資廠今年已開始量產出貨，越南廠訂第3季投產，而包括健身器材、電動工具也都有新產品陸續推出，可望帶動營運穩健成長。

股東常會今天完成董事全面改選，王冠祥獲選續任董事長。

力山去年營運受美國對等關稅、匯率波動等影響，市場需求較為保守，客戶庫存消化較慢，全年合併營收54.19億元、年減11.1%，稅後純益1.74億元，每股稅後純益0.97元，股東常會通過每股配發0.6元現金股利。

力山去年資本支出約3億餘元，主要為取得越南廠土地，今年資本支出則會多於去年，主要為認列越南廠房與設備投資。越南廠目前資本額為2,000萬美元。

力山因應第3季越南廠投產規劃，相關產品已在台灣廠試產，未來隨著越南廠上軌道，台灣廠規劃將以現有商用健身器材客戶與美系新創大客戶為主，至於越南廠則以輕商用、家用健身器材為主。

據了解，越南廠除了有國內健身器材品牌大廠客戶喬山之外，也有其他美系健身器材客戶正在接洽中；而以國內健身器材客戶的產品線來看，有氧系列的機台會先過去越南廠生產。

法人指出，力山上半年整體營運狀況，約與去年同期相差不遠，主要關注下半年健身器材、電動工具等新品量產狀況，公司認為，越南廠會是下半年關鍵，整體來看，對於今年營運展望正向樂觀。

另在無人機方面，力山表示，相關馬達與控制器，持續配合客戶測試送樣中，期望透過機電整合核心優勢，全力搶攻全球無人機商機。

力山指出，今年健身器材新案不少，主要集中在無氧重訓系列，目前都已在試產階段，下半年有機會陸續出貨。法人估，隨著新廠投產及新產品逐步放量，今年營運可望優於去年。