波力股東會／總經理：曲棍球桿訂單2036年前無虞

碳纖維冰上曲棍球桿製造龍頭波力-KY（8467）20日召開股東常會，總經理洪進山表示，波力與全球最大的美國冰上曲棍球廠Bauer Hockey合約已確定延長至2036年，此長期合約保障波力未來十年訂單無虞，有助於營收穩定成長。

洪進山同時宣布，為了幫客戶分散關稅等地緣政治風險的柬埔寨新廠已經完工，目前正進行設備的裝機作業，預計第4季可以小量試產。

股東常會今天並完成董事全面改選，其中四席董事全數獲選連任，獨董除王惠寶獲選留任外，另兩席新選任獨董為陳奕真、李秋明。值得注意的是，考量現任董事長洪芳蘭歲數已高，董事會擬規劃由洪進山的弟弟洪文誕接任董事長。

波力去年本期淨利5.08億元，每股稅後純益10.03元。股東常會通過去年第4季盈餘分配案，每股配發3元現金股利，連同去年第1季、第3季各配發2元現金股利，合計全年配發7元現金股利，以今天收盤價125.5元計算，現金殖利率5.57%。

波力4月合併營收2.34億元，月增30.1%、年增40.5%，帶動前四月合併營收7.95億元，轉為正成長3.4%，顯示營運走出谷底，隨著2、3季進入傳統旺季，營運動能逐步轉強。

洪進山表示，波力與Bauer的合作緊密，其高階球桿委由波力生產，也進一步帶動其在全球的市占，由2024年的40%、2025年的50%，到今年可望挑戰60%。

而波力與漢翔（2634）合作，切入法國空中巴士複材次結構件與飛機內艙碳纖維零組件供應鏈，隨著空巴接單量大，今年持續放量。波力先前已將台中大里航太複材研發中心轉為兩班制生產，以滿足至少450架飛機的長期生產需求。

洪進山指出，波力在航太次結構件的產能持續開出，因應後續訂單成長需求，集團已規劃另外覓地推動新廠與新產能的建置。波力稍早公告，與杭州的湘湖國家旅遊度假區正式簽訂戰略合作協議。

其中包括投資人民幣7,000萬元設浙江波力航太科技，建置集研發、生產、檢測於一體的現代化智能碳纖維醫療器械及航空零部件製造基地，這也是波力繼打入空巴供應鏈之後，進一步擴大民用航空器複材次結構件產能的重要一步。

另外，波力也計畫投資人民幣1,000萬元在湘湖建設一個集專業潛水培訓、水下運動休閒、海洋文化科普、水下影視拍攝於一體的城市潛水綜合體。