三商餐飲紀念品 值6,000元

三商餐飲（7705）昨（20）日宣布今年股東會紀念品方案，股東持股不限股數，皆可透過「三商i美食APP」領取旗下十大品牌電子優惠券，全面採數位化發放機制，以「月月發送」方式提供優惠，全年最高優惠價值上看6,000元。

三商餐飲目前會員數為130萬，盼透過股東會紀念品活動，年底衝至150萬。

三商餐飲表示，本次股東會紀念品領取期間為今年5月15日至6月25日，股東完成「三商i美食App」下載、註冊及線上驗證程序後，即可完成領取。根據規劃，自今年7月1日起至明年6月30日止，每月1日將發送10張「滿250元送50元電子現金券」，等同每月可享500元優惠，全年累計最高價值達6,000元。

此次適用品牌涵蓋拿坡里披薩・炸雞、三商巧福、福勝亭、品川蘭、三商鮮五丼等旗下十大餐飲品牌。