三商家購四策略轉動營運

三商家購（2945）昨（20）日召開法說會，針對併購OK超商後的整合規劃，提出「智慧零售擴大應用、商品與服務互導、破圈展店、營業模式調整」四大策略，期望帶動營運績效成長，並進一步強化社區便利服務布局。

三商家購表示，公司於3月27日投資子公司富達零售股份有限公司並完成交易，承接OK超商相關業務營運，並自當日起將其營收納入合併報表，帶動全台社區零售總店數於3月底達1,219家，成功藉由多元生活消費場景的布局擴大商圈服務範圍。

針對OK超商後續營運規劃，三商家購提出四大方向。首先為擴大智慧零售應用，將導入電子價卡並進行系統整合；第二為商品與服務互導，將引進自辦進口商品與自有品牌商品至OK超商通路販售；第三則為「破圈展店」，展店策略延伸至「回家路上」的消費場景；最後則是調整營業模式，將依各店需求彈性調整24小時營運服務、販售商品結構。