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裕隆2026年下半年動能不淡

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）昨（20）日表示，今年第1季台灣車市較去年同期減少3%，隨著外部環境逐步明朗、遞延需求有望釋出，下半年動能可期，裕隆將持續深耕電動化製造、能源服務與資產開發三大成長引擎。

裕隆資產運用與海外布局同步推進，新店裕隆城運營穩定，已成為新北重要消費據點，年租金收入達5億元。海外市場以菲律賓為主軸，與當地指標性保修品牌展開加盟合作，積極擴大保修服務版圖。

裕隆集團旗下裕隆、中華車與裕日車昨日召開法說會，對於今年汽車市場規模，預估將與去年相當，裕隆並期待小幅成長。對於市場買氣遲緩，裕隆藉由能源服務與海外事業擴展作為新的成長動能，裕日車強調品牌與通路服務提升，中華車則是多品牌發展。

裕日車總經理姚正祥在法說會說明公司中期方針 (2026-2028)定調以「品牌代理銷售」為方針，重點提升品牌、產品與通路服務。除3至4月推出Kicks與Sentra配備升級，第3季規劃推出兩款改款車型，第4季計劃導入搭載第三代e-Power技術的全新跨界休旅車。2026至2028年預計導入五款改款車型及八款全新車型。

中華汽車發言人錢經武表示，第1季銷售量較去年同期成長12.4%，市占率從11.7%提升至13.6%，若與2025年第4季相比，成長幅度更高達35.5%。公司維持2026全年5.2萬台的銷售目標，並將持續優化MG品牌（如HS、ZS等）的銷售節奏，透過推出特仕版或新車（如MG4）導入來恢復動能。

裕隆表示，第一季台灣新車市場總銷量約9.6萬輛，較去年同期減少3%，衰退主要集中於燃油車，純電車與油電混合車則逆勢成長，反映消費者對電動化與節能車款的需求持續升溫。

裕隆 裕日車 裕隆集團

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