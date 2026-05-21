波力接單 未來十年無虞

碳纖維冰上曲棍球桿製造龍頭波力-KY（8467）昨（20）日召開股東常會，總經理洪進山表示，波力與全球最大的美國冰上曲棍球廠Bauer Hockey合約確定延長至2036年，此長期合約保障波力未來十年訂單無虞，有助營收穩定成長。

洪進山同時宣布，為幫客戶分散關稅等地緣政治風險的柬埔寨新廠已完工，目前正進行設備裝機作業，預計第4季可小量試產。法人估，先前受關稅干擾觀望的美國訂單陸續回補，帶動營運穩健升溫。

股東常會昨天並完成董事全面改選，其中四席董事全數獲選連任，獨董除王惠寶獲選留任外，另兩席新選任獨董為陳奕真、李秋明。值得注意的是，考量現任董事長洪芳蘭歲數已高，董事會擬規劃由洪進山的弟弟洪文誕接任董事長。

波力4月合併營收2.34億元，月增30.1%、年增40.5%，前四月合併營收較為正成長3.4%，顯示營運走出谷底，隨2、3季進入傳統旺季，營運動能逐步轉強。

洪進山表示，波力與Bauer合作緊密，其高階球桿委由波力生產，也進一步帶動其在全球市占，由2024年的40%、2025年的50%，到今年可望挑戰60%。

波力與漢翔合作，切入法國空中巴士複材次結構件與飛機內艙碳纖維零組件供應鏈，隨空巴接單量大，今年持續放量。