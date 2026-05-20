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力山全球布局 開花結果

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

力山（1515）昨（20）日召開股東會，董事長王冠祥表示，力山推動全球製造布局今年將開花結果，泰國合資廠今年已開始量產出貨，越南廠也訂第3季投產，而包括健身器材、電動工具也都有新產品陸續推出，可望帶動營運穩健成長。

力山昨股東常會並完成董事全面改選，王冠祥獲選續任董事長。力山去年營運受美國對等關稅、匯率波動等影響，市場需求較為保守，全年合併營收54.19億元、年減11.1%，稅後純益1.74億元，每股稅後純益0.97元，股東常會通過每股配發0.6元現金股利。

力山去年資本支出約3億餘元，主要為取得越南廠土地，今年資本支出則會多於去年，主要為認列越南廠房與設備投資。力山因應第3季越南廠投產規劃，產品已在台灣廠試產，隨著越南廠上軌道，台灣廠規劃將以現有商用健身器材客戶與美系新創大客戶為主，至於越南廠則以輕商用、家用健身器材為主。

越南 泰國 美國

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