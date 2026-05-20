東森股東會／AI、OMO 與林口總部三路並進 推進集團成長動能

東森（2614）國際20日召開股東常會，公司指出，全球營運總部「恩典大樓（Grace Tower）」A棟「恩典大樓」預計於今年第4季完工啟用；B棟「多功能展演廳」預計於明年5月底取得使用執照，並規劃於第4季開幕營運，未來將成為集團整合營運、品牌升級、AI應用及資產活化的重要基地。

東森股東會會中承認去年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案與盈餘轉增資發行新股案，決議配發現金股利每股0.4元及股票股利每股0.8元，合計每股股利1.2元，並完成第19屆董事全面改選，持續強化公司治理與長期營運基礎。

東森國際去年度合併營收達54.73億元，稅前淨利6.48億元，年增53.0%；歸屬母公司業主淨利6.53億元，年增75.6%；每股盈餘（EPS）1.99元。公司表示，獲利成長主要受惠於集團多角化布局、AI應用深化、OMO整合效益及轉投資事業表現提升。

倉儲事業方面，去年度穀物營運量達612.3萬公噸，營收14.12億元。東森國際表示，面對全球供應鏈重組、國際穀物價格波動及貨櫃穀物競爭等挑戰，公司將持續推動設備汰舊換新、自動化升級及AI智慧化管理，提升穀倉作業效率、安全管理及節能減碳效益，穩健強化核心競爭力，而自2027年起全面禁止廚餘養豬以及推動非疫區豬肉出口等政策方向，皆有利於提高未來穀物進口量及東森國際倉儲營運量。

零售事業方面，東森寵物雲持續深化寵物生態圈布局，截至去年底全台門市已達115家，全年營收達21.45億元。慈愛動物醫院達18家，在與寵物店資源整合策略下，已開始由虧轉盈。東森寵物雲將持續透過AI數據分析、OMO會員整合、自營商品開發及醫療生態圈深化，提升顧客黏著度與品牌價值，並結合集團媒體與會員資源，強化跨平台導流與通路綜效。

轉投資事業方面，東森購物去年度營收為159.3億元，雖年減13%；惟受惠於商品結構優化、成本控管及營運效率提升，營業利益仍達19億元，年增2.2%；稅後淨利13.1億元，年增4.0%。未來將持續優化商品結構及會員經營，並結合線上線下通路資源，強化自營商品、短影音與分眾行銷布局，持續提升營運效率與消費體驗。東森自然美去年兩岸加盟店數突破2,100家，營收達5.38億元港幣，年成長52.3%，稅後淨利1,058萬元港幣，為自疫情以來首度轉虧為盈，未來仍將在大陸擴大內需的政策推動之下，加速拓展加盟業務及創造更大營收與獲利。