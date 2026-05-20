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中鋼獲利／四月虧轉盈 將「月來月好」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）20日公布4月自結稅前盈餘4.85億元，扭轉連續三個虧損困境，後市展望有望「月來月好」。

法人表示，鋼價回升已開始反映在中鋼單月獲利，但累計表現仍受去年高基期與價格下滑影響，第2季將是關鍵轉折期。

中鋼公告，單月合併營收308億元，營業利益6.1億元，較上月虧損2.9億元明顯轉正，4月稅前盈餘4.85億元，較上月虧損3.94億元大幅改善，與去年4月稅前虧損2月相比同樣大幅改善，顯示鋼鐵事業已脫離谷底。中鋼4月鋼品銷售量69萬公噸，前4月累計鋼品銷售量253萬公噸。

今年前4月中鋼合併營收1100億元，較去年同期1134億元減少33億元、年減3%；累計稅前虧損4.8億元，相較去年同期稅前盈餘9.1億元，年減幅152%。

造成今年累計獲利不如去年的原因，在於去年同期鋼價仍處相對高檔，且單位毛利穩定，因此能維持良好獲利；反觀今年第1季，鋼價仍處低檔整理，加上大陸低價鋼材競爭與市場觀望氣氛，使單位售價與毛利同步下滑，直接壓縮營業利益。

中鋼指出，今年累計表現不如去年，主因為鋼品銷售單價及單位毛利下降，加上匯兌利益減少，導致業內外收益同步轉弱。

中鋼表示，目前美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達2%；中東地緣政治變數影響能源價格，連帶衝擊歐洲成長動能；中國大陸整治內卷有助改善惡性低價競爭與過度擴產。台灣仍受惠於全球AI伺服器與半導體供應鏈強勁需求，傳統產業亦見回溫跡象。

鋼鐵方面，供給端因美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚；中東地區鋼材及半成品出口供給減少，造成鋼鐵供給趨緊俏；需求端則有第2季傳統旺季需求，下游業者積極回補庫存；歐美鋼廠當地鋼價維持高檔，越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50~58美元，寶鋼新盤亦延續漲勢；多方因素綜合影響下，鋼價走勢穩步向上。

中鋼 營收

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