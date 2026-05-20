三商家購法說會／吃下OK超商後出招 喊出四大策略拚1,200店綜效

三商家購（2945）20日召開法說會，針對併購OK超商後的整合規劃，提出「智慧零售擴大應用、商品與服務互導、破圈展店、營業模式調整」四大策略，期望帶動營運績效成長，並進一步強化社區便利服務布局。

三商家購表示，自3月27日投資子公司富達零售股份有限公司並完成交易，承接 OK 超商相關業務營運，並自當日起將其營收納入合併報表，帶動全台社區零售總店數於3月底達 1,219 家，成功藉由多元生活消費場景的布局擴大商圈服務範圍。

針對OK超商後續營運規劃，三商家購提出四大方向。首先為擴大智慧零售應用，將導入電子價卡並進行系統整合；第二為商品與服務互導，除導入美廉社代收代付服務外，也將引進自辦進口商品與自有品牌商品至OK超商通路販售；第三則為「破圈展店」，展店策略將從過去著重「家門口」，進一步延伸至「回家路上」的消費場景；最後則是調整營業模式，將依各店需求彈性調整24小時營運服務、販售商品結構，並重新定位OK Mini，縮減虧損或發展性較低的業務。

三商家購指出，儘管首季僅認列約5天的 OK 超商營收，對整體貢獻有限，但本季合併營收仍繳出年增10.47%的佳績，其主要成長動能來自美廉社既有通路約 8% 的穩健表現，顯示加盟策略與營運模式優化的效益已逐步顯現。

在經營深度上，三商家購透過強化加盟體系與商品差異化，築起堅實的品牌壁壘。目前旗下雙品牌合計加盟比例已提升至 45.26%，大幅強化營運彈性。在商品策略方面，公司積極布局咖啡、自進口商品等品類，使差異化商品銷售占比攀升至 27.62%。此外，旗下標榜特色經營的「巷口酒窖」與「寵物專區」門市已突破 500 家，透過精準定位與獨特體驗，有效帶動門市來客數。

為因應零售科技趨勢，公司亦加速推動數位轉型，導入電子價卡（ESLs）與零售媒體應用（RMN），在優化店務效率之餘，亦強化智慧零售的盈利能力。展望未來，三商家購將持續發揮雙品牌通路優勢，透過加盟模式與數位應用深耕社區經營，朝向更全面、高效的社區零售體系邁進，整體成長後勢可期。

三商家購2026 年第1季營運成果受惠於既有門市營運效率提升及差異化商品銷售成長，合併營收達新台幣 38.37 億元，較去年同期成長 10.47%；稅後淨利 3,642 萬元，年增 27.88%；歸屬母公司淨利 3,656 萬元，年增 26%，每股盈餘（EPS）0.54 元，較去年同期增加 0.11 元。