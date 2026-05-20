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昶瑞股東會／通過配息3元 下半年布局美國組裝產線

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
昶瑞機電於20日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利3元，圖為總經理楊偉成（左）與董事長蔡翔如（右）合影。圖／公司提供
昶瑞機電於20日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利3元，圖為總經理楊偉成（左）與董事長蔡翔如（右）合影。圖／公司提供

DC吊扇及無人機動力模組廠商昶瑞機電（7642）於20日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利3元，並完成董事及獨立董事改選。

總經理楊偉成表示，進入第2季後，隨主要客戶訂單逐步回補，加上新款吊扇產品開發及出貨推進，整體營運已較第1季回溫。展望下半年，除積極布局美國組裝產線外，旗下子公司昶制科技將全力助攻海外產線建置，自有品牌內銷布局也預計於第3季正式啟動，外銷深化與內銷拓展雙軌並進，可望為中長期營運注入成長動能。

昶瑞長期深耕DC吊扇研發、製造與外銷，近年雖受通膨、匯率與庫存調整影響，但公司透過產品開發與製程優化提升營運韌性。

昶瑞指出，在製造升級與海外布局方面，旗下子公司昶制科技扮演關鍵角色，除協助昶瑞建置海外產線、作為未來海外子公司設立與產能擴充的前哨站，亦投入協作手臂智慧製造應用，協助手工具及食品廠等客戶導入機器人手臂，並以RAE系統輔以視覺判定技術建置智慧產線。

此外，為縮短交期並強化客戶服務，昶瑞規劃於下半年赴美設立子公司並布建產線，推動客戶銷售地組裝模式，完成銷售地生產的里程碑。

在國內市場方面，昶瑞經董事會通過成立子公司昶在股份有限公司，積極規劃吊扇內銷市場布局，未來將透過自有品牌推動台灣市場銷售，推出多款具設計感與實用性的暢銷吊扇，將既有研發與製造能力延伸至國內消費市場，相關品牌與產品布局預計第3季正式啟動。

昶瑞表示，公司亦持續推進動力模組產品開發，目前已完成43至68吋數種尺寸複合材料槳葉開發，並正式將單體動力系統最大推力提升至100公斤以上，公司規劃於6月3日再度參加日本Japan Drone 2026展會，展出完整動力模組系統，正式啟動整套動力模組解決方案的國際行銷布局，推動多元化營運觸角。

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