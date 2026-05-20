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東森國際每股配發股利1.2元 寵物雲、自然美轉盈

中央社／ 台北20日電

東森國際股東會通過決議每股配發現金股利0.4元及股票股利0.8元，合計每股股利1.2元。東森國際表示，旗下東森寵物雲、東森自然美去年已開始由虧轉盈；2027年起全面禁止廚餘養豬，有利提高未來穀物進口量及東森國際倉儲營運量。

東森國際今天召開115年股東常會，會中承認114年營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案與盈餘轉增資發行新股案，每股配發現金股利0.4元及股票股利0.8元，並完成第19屆董事全面改選。

東森國際114年合併營收新台幣54.73億元，稅前淨利6.48億元，年增53%；歸屬母公司業主淨利6.53億元，年增75.6%，每股盈餘（EPS）1.99元，較113年1.14元成長74.5%。東森國際表示，獲利成長主要受惠於集團多角化布局、AI應用深化、OMO整合效益及轉投資事業表現提升。

東森國際表示，在倉儲事業方面，114年穀物營運量達612.3萬公噸，營收14.12億元。面對全球供應鏈重組、國際穀物價格波動及貨櫃穀物競爭等挑戰，將持續推動設備汰舊換新、自動化升級及AI智慧化管理；自2027年起全面禁止廚餘養豬，以及推動非疫區豬肉出口等政策方向，有利於提高未來穀物進口量及倉儲營運量。

在媒體事業方面，東森國際表示，ETtoday去年營收達19.08億元，其中廣告收入17.82億元；零售事業方面，東森寵物雲持續深化寵物生態圈布局，截至114年底全台門市已達115家，全年營收達21.45億元，慈愛動物醫院達18家，在與寵物店資源整合策略下，已開始由虧轉盈。

轉投資的東森購物114年營收為159.3億元，較113年183.8億元減少13%，但受惠於商品結構優化、成本控管及營運效率提升，營業利益達19億元，較113年17.8億元成長2.2%；稅後淨利13.1億元，年增12.6億元，成長4%。

此外，東森自然美114年兩岸加盟店數突破2100家，營收港幣5.38億元，較113年成長52.3%；稅後淨利港幣1058萬元，為疫情以來首度轉虧為盈。

東森國際今年第1季合併營收12.39億元，稅後淨利0.84億元，年成長27.3%；歸屬母公司業主淨利0.98億元，年成長15.3%，每股盈餘0.3元，較去年同期0.26元成長15.38%。

此外，東森國際董事會決議辦理現金增資發行普通股1億2500股，預計募集資金總額20億元，將用於償還銀行借款、充實營運資金及優化財務結構，以提升資金運用彈性與整體財務穩健度。

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